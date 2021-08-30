Более 18 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России

18 325 случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 6 901 152.

Лидерство по суточному приросту занимает Москва (+1424), второе место – Московская область (+858), третье – Санкт-Петербург (+549). Алтайский край с 251 новым случаев инфекции находится на 23-й строчке среди субъектов страны.

Зафиксировано 792 летальных исхода, всего за время пандемии от коронавируса скончались 182 429 россиян.

Из больниц выписали ещё 14 180 человек, всего в стране выздоровели 6 162 430 пациентов.