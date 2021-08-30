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Чистота без лишних усилий: на что способны современные роботы-пылесосы

, ИА "Амител"
Подборка популярных моделей роботов от магазина "Телефоника"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Робот-пылесос делает уборку, пока вы заняты своими делами – и это далеко не последняя приятная возможность этого чуда современной техники. Умные помощники научились делать влажную уборку, очищать труднодоступные места, начинать и заканчивать работу по вашему сигналу через приложение и Wi-Fi. 

Такой пылесос занимает намного меньше места, чем обычный. Он прост в использовании и обслуживании. В целом робот-пылесос пригодится каждому, кто:

  • много работает или редко бывает дома;
  • держит дома домашних животных;
  • живёт рядом с дорогой и часто открывает окна;
  • страдает от аллергии на пыль;
  • не очень любит пылесосить. 

Рассмотрим несколько популярных моделей роботов-пылесосов – чем они отличаются и в чём преимущества каждого из них. 

Run Rabbit RRVC-3

Удобный робот-пылесос для ежедневной сухой уборки. Объём пылесборника составляет 0,4 л: его хватает для сбора пыли и мелкого мусора. Время работы – три часа: этого достаточно для уборки площади 90-120 квадратных метров. Робот-пылесос Run Rabbit RRVC-3 также имеет полезную функцию увлажнения воздуха: в резервуар можно добавить воды, ароматизатор или дезинфицирующее средство.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential 

Это робот-пылесос с функцией одновременной влажной и сухой уборки. Средняя мощность пылесоса 25 Вт позволяет проводить ежедневную поддерживающую чистоту уборку. Пылесборник имеет большой объём – 0,6 л, но бак для воды несколько скромнее – всего 0,2 л.

Вы можете запрограммировать устройство Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential на определённый график уборки.

Ecovacs Deebot 601

Робот-пылесос с интеллектуальным режимом уборки и мощностью 40 Вт. Этот робот выполняет уборку, двигаясь по улучшенному зигзагообразному маршруту, что позволяет ему увеличить очищаемую площадь, а объёма пылесборника в 0,56 л хватит надолго.

Технология Smart Motion обеспечивает точность движений робота в помещениях с большим количеством мебели. С помощью приложения ECOVACS Home вы можете управлять и следить за работой своего робота Ecovacs Deebot 601 из любой точки мира.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Моющий робот-пылесос с технологией лидар: при каждой уборке он анализирует расположение объектов и выстраивает оптимальный маршрут. Благодаря специальным датчикам Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P распознаёт препятствия и без проблем заберётся на ковровое покрытие с ворсом высотой до 2 см. После работы он возвращается на базу и заряжается. Одного заряда хватает на 110 минут уборки.

Viomi V2 Pro

Очень мощный и быстрый робот-пылесос с функцией влажной уборки. Его полной зарядки хватает на 180 минут работы. На максимальной мощности всасывания Viomi V2 Pro затягивает не только мелкий мусор и крошки, но и предметы, по весу соответствующие небольшим стальным шарикам. Благодаря лидару и 11 датчикам препятствий робот уверенно движется по маршруту, не задерживаясь и не застревая. Пылесборник имеет объём 0,6 л, а объём резервуара для воды – 0,56 л. 

Эти и другие роботы-пылесосы вы найдёте в магазинах сети "Телефоника". Отделы расположены по всему Алтайскому краю. Здесь вас ждёт широкий ассортимент электроники, а также приятные акции и скидки.

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ООО "ТЛФ". ИНН 2225130154, КПП 222501001, ОГРН 1122225005583, р/с 40702810202000041502, спец. счет 40821810802000040839, БИК 040173604, к/с 30101810200000000604 в отделении №8644 Сбербанка России, г. Барнаул. Адрес 656056, Барнаул, Партизанская, 44-28. Директор: Черных Денис Александрович

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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