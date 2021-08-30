Объявлен конкурс на замещение должности главврача Диагностического центра

В Алтайском крае пройдёт конкурс на замещение должности главврача Диагностического центра, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на аппаратном совещании в правительстве региона в понедельник, 30 августа.

В соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко конкурсная процедура по отбору кандидатуры на эту должность пройдёт с 1 по 14 сентября. Кандидатов оценит конкурсная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций края.

"Кандидатам предстоит не только подать заявку на участие, но и предложить свою концепцию развития медицинского учреждения на три года", – говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее медучреждение возглавляла Оксана Лексенкова. Однако в мае она написала заявление об увольнении и 31-го числа отработала последний день.