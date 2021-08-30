Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле вечером 30 августа. По данным сервиса "Яндекс.Карты", к 18:45 дорожная обстановка в краевой столице оценивается на восемь баллов.

Наибольшие заторы наблюдаются в центральной части города: на проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом, Ленина и Комсомольском, а также на улицах Молодёжной, Челюскинцев и Гоголя.

Проблемы с трафиком также отмечаются на шоссе Ленточный бор (в районе пересечения с Власихинской), Павловском тракте (перекрёстки с Попова, Малахова и Трактовой), Попова (на пересечениях с Власихинской и Павловским трактом) и Малахова (в районе пересечения с Антона Петрова).