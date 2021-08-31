Американский штат Луизиана переживает один из страшнейших ураганов в истории. Его назвали "Ида" и присвоили четвёртую категорию опасности из пяти возможных. Скорость ветра местами достигала более 240 километров в час. Стихия полностью обесточила самый большой город штата Новый Орлеан, 900 тысяч человек остались без электричества. Подробнее смотрите в видео amic.ru.
Комментарии
погибло свыше 1500 человек
Возможно если бы триллион долларов потратили на безопасность, американцы бы не погибли
822 миллиарда долларов потратили сша на построение демократии в Афганистане...Ну не получилось,не смогли они.
Ну ничего, сейчас Россия будет в афгане строить. Необучаемые.