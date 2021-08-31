Американский штат Луизиана переживает один из страшнейших ураганов в истории. Его назвали "Ида" и присвоили четвёртую категорию опасности из пяти возможных. Скорость ветра местами достигала более 240 километров в час. Стихия полностью обесточила самый большой город штата Новый Орлеан, 900 тысяч человек остались без электричества. Подробнее смотрите в видео amic.ru.