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Миссисипи обратилась вспять. Как ураган "Ида" накрыл побережье США

, ИА "Амител"
Похожая ситуация произошла в Штатах во время урагана "Катрина" в 2005 году, тогда погибло свыше 1500 человек
Фото: AP/TASS

Фото: AP/TASS

Американский штат Луизиана переживает один из страшнейших ураганов в истории. Его назвали "Ида" и присвоили четвёртую категорию опасности из пяти возможных. Скорость ветра местами достигала более 240 километров в час. Стихия полностью обесточила самый большой город штата Новый Орлеан, 900 тысяч человек остались без электричества. Подробнее смотрите в видео amic.ru.


Комментарии

31.08.2021 08:00
гость

погибло свыше 1500 человек

Возможно если бы триллион долларов потратили на безопасность, американцы бы не погибли

31.08.2021 08:40
- гость -

822 миллиарда долларов потратили сша на построение демократии в Афганистане...Ну не получилось,не смогли они.

31.08.2021 08:48
- гость -

Ну ничего, сейчас Россия будет в афгане строить. Необучаемые.

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