Стоимость букетов перед Днём знаний в России выросла

Средняя стоимость букета на последней неделе августа составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Аналитики "Платформы ОФД" в рамках проекта "Чек индекс" сравнили продажи накануне Дня знаний в 2020 и 2021 годах по всей России.

Как отмечают специалисты, в топе продаж находятся хризантемы и розы, которых куплено на 55% больше, чем в прошлом году. Также выросла стоимость шаров – на 29%, до 189 рублей, а объём покупок увеличился на 32%.

Эксперты "Чек индекса" считают, что накануне 1 сентября средний чек и продажи цветов будут ещё выше, поскольку магазины вернулись к уровню 2019 года. При этом рост объёмов покупок выше в 2021 году (на 21% в денежном выражении) из-за низкой базы прошлого года, когда многие школы не проводили торжественные линейки по случаю начала учебного года, сообщает ТАСС.