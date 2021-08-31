Стоимость букетов перед Днём знаний в России выросла

Средняя стоимость букета на последней неделе августа составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Аналитики "Платформы ОФД" в рамках проекта "Чек индекс" сравнили продажи накануне Дня знаний в 2020 и 2021 годах по всей России.
Как отмечают специалисты, в топе продаж находятся хризантемы и розы, которых куплено на 55% больше, чем в прошлом году. Также выросла стоимость шаров – на 29%, до 189 рублей, а объём покупок увеличился на 32%.
Эксперты "Чек индекса" считают, что накануне 1 сентября средний чек и продажи цветов будут ещё выше, поскольку магазины вернулись к уровню 2019 года. При этом рост объёмов покупок выше в 2021 году (на 21% в денежном выражении) из-за низкой базы прошлого года, когда многие школы не проводили торжественные линейки по случаю начала учебного года, сообщает ТАСС.
Комментарии
напишите на что цена не выросла
31.08.2021 07:55
- гость -
--------
на труд
На жизнь человека
С каждым днем только падает
Сарказм выкл
на труд
точно(
Пофиг. На даче розы шикарные
Покупаем один букет на весь класс, каждый по одинаковой розе, всем удобней и нам дешевле и 30 веников не зачем одной учительнице.
Почему цена на шары выросла на 30%??
Только не говор те про рынок....
09:57, а мы покупаем много букетов или с дачи везём и дарим не только учителю, но и обслуж.персоналу - дворнику, уборщицам, поварам.....и т.д. ведь они тоже старались к открытию школу готовили. Украшаем цветами столовую, библиотеку, рекреации, чтобы было нарядно и празднично. Кстати, ведь букеты дарят в основном кл.руководителю, а другим учителям не дарят, например - трудовикам, уч.музыки, рисования библиотекарю....Вот мы и стараемся никого не обидеть и сделать всем приятно.
А мы ничо не дарим. Мы сами подарки, пусть нами цельный год любуютца.
Школьной медсестре хоть бы раз букет цветов подарили!
Кому нужны эти веники, они делают вид что приятно, потом выбрасываю, дарите материальное что-то если реально хотите сделать человеку приятное.
31.08.2021 13:16
- гость -
Кому нужны эти веники, они делают вид что приятно, потом выбрасываю, дарите материальное что-то если реально хотите сделать человеку приятное.
----------
С чего вы решили, что цветы - это для учителя? Цветы - это символ 1 сентября, они еще одна деталь, которая создаёт атмоферу праздника. И то, что их потом учителю дарят, не означает, что их можно заменить на что-то другое. Можно уменьшить размер букетов, или, как написали выше, дарить по одной розе от каждого ребенка, чтобы учителю не приходилось ломать голову, куда всё это деть.
Спросите любого учителя и убедитесь что ему нужно.