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Стоимость букетов перед Днём знаний в России выросла

, ИА "Амител"
За подарок учителю родителям придётся отдать в среднем на 8% больше
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Средняя стоимость букета на последней неделе августа составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Аналитики "Платформы ОФД" в рамках проекта "Чек индекс" сравнили продажи накануне Дня знаний в 2020 и 2021 годах по всей России.

Как отмечают специалисты, в топе продаж находятся хризантемы и розы, которых куплено на 55% больше, чем в прошлом году. Также выросла стоимость шаров – на 29%, до 189 рублей, а объём покупок увеличился на 32%.

Эксперты "Чек индекса" считают, что накануне 1 сентября средний чек и продажи цветов будут ещё выше, поскольку магазины вернулись к уровню 2019 года. При этом рост объёмов покупок выше в 2021 году (на 21% в денежном выражении) из-за низкой базы прошлого года, когда многие школы не проводили торжественные линейки по случаю начала учебного года, сообщает ТАСС.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.08.2021 07:55
- гость -

напишите на что цена не выросла

31.08.2021 08:32
- гость -


31.08.2021 07:55
- гость -
--------
на труд

31.08.2021 08:32
- гость -

На жизнь человека
С каждым днем только падает

Сарказм выкл

31.08.2021 08:39
- гость -

на труд

точно(

31.08.2021 09:05
- гость -

Пофиг. На даче розы шикарные

31.08.2021 09:57
- гость -

Покупаем один букет на весь класс, каждый по одинаковой розе, всем удобней и нам дешевле и 30 веников не зачем одной учительнице.

31.08.2021 10:08
- гость -

Почему цена на шары выросла на 30%??
Только не говор те про рынок....

31.08.2021 10:41
Гость

09:57, а мы покупаем много букетов или с дачи везём и дарим не только учителю, но и обслуж.персоналу - дворнику, уборщицам, поварам.....и т.д. ведь они тоже старались к открытию школу готовили. Украшаем цветами столовую, библиотеку, рекреации, чтобы было нарядно и празднично. Кстати, ведь букеты дарят в основном кл.руководителю, а другим учителям не дарят, например - трудовикам, уч.музыки, рисования библиотекарю....Вот мы и стараемся никого не обидеть и сделать всем приятно.

31.08.2021 11:53
- гость -

А мы ничо не дарим. Мы сами подарки, пусть нами цельный год любуютца.

31.08.2021 13:02
- гость -

Школьной медсестре хоть бы раз букет цветов подарили!

31.08.2021 13:16
- гость -

Кому нужны эти веники, они делают вид что приятно, потом выбрасываю, дарите материальное что-то если реально хотите сделать человеку приятное.

31.08.2021 13:27
- гость -

31.08.2021 13:16
- гость -
Кому нужны эти веники, они делают вид что приятно, потом выбрасываю, дарите материальное что-то если реально хотите сделать человеку приятное.
----------
С чего вы решили, что цветы - это для учителя? Цветы - это символ 1 сентября, они еще одна деталь, которая создаёт атмоферу праздника. И то, что их потом учителю дарят, не означает, что их можно заменить на что-то другое. Можно уменьшить размер букетов, или, как написали выше, дарить по одной розе от каждого ребенка, чтобы учителю не приходилось ломать голову, куда всё это деть.

31.08.2021 13:56
- гость -

Спросите любого учителя и убедитесь что ему нужно.

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