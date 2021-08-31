Вторник, 31 Август, 16:22

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,57
€ 86,81
13°


6312185 +23508
Обь
81см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

В барнаульских школах к началу учебного года не хватает учителей

, ИА "Амител"
За лето кадровый вопрос удалось решить лишь частично
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаульские школы вступают в новый учебный год с дефицитом учителей. Об этом рассказал председатель комитета по образованию города Андрей Муль.

"На начало летнего периода по школам у нас было около 200 вакансий. На сегодняшний день их 27. К нам приходят молодые специалисты, переезжают учителя из других территорий. Поэтому мы почти всё закрыли", – цитируют чиновника "Вести. Алтай"

По словам чиновника, в комитете рассчитывают на то, что в ближайшее время людей на вакансии найдут. Если этого не произойдёт, то закрывать ставки будут за счёт перераспределения нагрузки.

Отмечается, что больше всего в школах не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, а также иностранных языков.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.08.2021 09:20
- гость -

Очередной прорыв!

31.08.2021 09:20
- гость -

Так платят копейки. А учителя зарабатывать хотят, наверно в бизнес пошли. Если не Д.А.Медведев, то так и работали бы учителями за гроши.

31.08.2021 09:28
- гость -

зато летом твердили - все готово!

31.08.2021 09:29
- гость -

Зарабатываю нормально учителя, не надо плакаться! А поувольнялись правильно сказали - из за прививки этой долбаной!

31.08.2021 09:40
- гость -

Вот когда у учителей будут условия труда и привилегии как у депутатов, вот тогда должность учителя не будет пустовать. Пока, все рвутся в депутаты!

31.08.2021 09:42
- гость -

31.08.2021 09:29
- гость -
Ну да, и врачи у нас тоже нормально зарабатывают. Аж целый МРОТ. И ни в чем себе не отказывают. Вот только желающих работать что-то не видно.

31.08.2021 09:46
- гость -

Так платят копейки
во врать то, зажрались уже

31.08.2021 10:03
гость

Родители скорее задолбали своими жалобами.

31.08.2021 10:05
- гость -

Старая гвардия уходит только умирать.
А вот молодые почему не работают??
Что педагогический университет перестал готовить бюджетников???
Отучились бесплатно, пусть отрабатывают 5 лет в обязаловку.

31.08.2021 10:06
- гость -

31.08.2021 09:20
- гость ----Так платят копейки, это верно ну так и ответственности за конечный результат, в смысле образно говоря количества знаний в головах учеников, НИКАКОЙ.

31.08.2021 10:13
Прохожий

Бывший премьер сказал в бизнес - значит в бизнес. Ибо нефиг портить статистику..

31.08.2021 10:19
- гость -


31.08.2021 10:05
- гость -
У меня родственница, училась на преподавателя начальных классов (если не правильно сформулировал, прошу не "пинать", я далек от этой темы). Отработав в школе три года, послала все "в..." и "на..." пошла работать продавцом в магазин! Работает уже лет семь. Получает намного больше, нервов тратит намного меньше, рабочий день нормированный и занимается ненужной писаниной!

31.08.2021 10:33
Гость

Самое гадкое -это аттестация. Кто этот ужас ужасный придумал? Кучи бумаг, нервов и если получишь категорию, то аж 50руб.прибавляется.

31.08.2021 10:36
- гость -

31.08.2021 10:06
- гость -
Ну так мало кто хочет работать за копейки, даже без ответственности. Нервы все равно треплют - и ученики, и родители, и школа. Чего ради, собственно? У дворника вон тоже ответственности немного. А зарабатывает он примерно столько же.

31.08.2021 10:36
Гость

Платят хорошо когда нахватаешь много работы, а какие сейчас родители у детей никаких денег не надо

31.08.2021 10:39
- гость -

Как кто придумал, да чиновники выходцы из этих самых учителей. Или вы полагаете кто то из условных работников шинного завода до этого додумались? Так что сами и нечего на зеркало пенять коли рожа крива.

31.08.2021 10:44
- гость -

Сырьевой колонии не нужны учителя, ей нужны бизнесмены, как сказал димон.

31.08.2021 10:44
- гость -

31.08.2021 09:46
- гость -
Ну вот ради интереса прямо сейчас сходила на сайт цзн и посмотрела зп учителей иностранных языков. Основная вилка - от 14 711. Только гимназия №69 предлагает аж 26500. Но это единственная такая вакансия, и там нет цифры "до", то есть больше вы не получите.

31.08.2021 10:45
- гость -

Дык скоро бизЬнесменит нечего будет.

31.08.2021 11:24
- гость -

Только гимназия №69 предлагает аж 26500.

При этом скромно умалчивает, что за эти деньги учителю придется дневать и ночевать в школе. Оклад-то учительский (то бишь гарантированная зарплата на одну ставку), если помните, беглый министр Костенко хвалился, что аж семь тысяч! Целых семь тысяч, Карл! Ну вот и посчитайте, сколько ставок нужно учителю отпахать, чтобы набрать те самые 26500?

31.08.2021 11:34
- гость -

31.08.2021 11:24
- гость -
То есть в коммерческих структурах низя платить оклад меньше МРОТ, а в бюджетных, получается, можно?

31.08.2021 11:52
- гость -

Для чего государство готовит бюджетные кадры не понятно от слова совсем.
Ведь как правило идут в продавцы новоиспеченные педагоги, а государственные деньги выброшены на ветер...
Вот такое разбрасывание у нас везде, а врачей и учителей не хватает.

31.08.2021 12:20
- гость -


31.08.2021 11:52
- гость -
Так само же государство и делает все усилия, чтобы никто не работал учителем!
Сравните зарплату депутатов - дармоедов и учителя...

31.08.2021 12:52
Человек

31.08.2021 12:20
- гость -
Так депутаты денно и нощно думают о нас, переживают.
А учителя учат себе да учат , за что им большие зарплаты?

31.08.2021 12:53
Человек

(Сарказм)

31.08.2021 13:07
- гость -

31.08.2021 09:29
- гость -
Зарабатываю нормально учителя, не надо плакаться! А поувольнялись правильно сказали - из за прививки этой долбаной!
------------
Это не прививка долбаная, а голова у некоторых. А кто из-за прививки уволился, тому туда и дорога.

31.08.2021 13:10
- гость -

Это не прививка долбаная, а голова у некоторых. А кто из-за прививки уволился, тому туда и дорога._________________Все там будем.

31.08.2021 13:14
- гость -

31.08.2021 10:36
Гость
Платят хорошо когда нахватаешь много работы, а какие сейчас родители у детей никаких денег не надо
---------------
Почему сейчас? Всегда такие родители попадались в классе. В 80-х годах в школе учились, так родители одноклассницы приходили скандалить в школу, что учительница любимчиков завела, пятерки одним и тем же ставит, а на их ребенка пятерок не хватает.

31.08.2021 13:16
- гость -

31.08.2021 13:10
- гость -
Это не прививка долбаная, а голова у некоторых. А кто из-за прививки уволился, тому туда и дорога._________________Все там будем.
------------
Да, но кто-то раньше, а кто-то позже. Хотелось бы позже и от глубокой старости.

31.08.2021 13:36
Гость

13:14 где это в 80 года родители бегали разбирались и учили учителей как с ребёнком поступать? Что то не помню, может были единичные экземпляры, мы росли сами и никогда родители не вникали в нашу школьную жизнь, какой там нам компот давали и не заставляли ли мыть пол после школы, а сейчас все родители «очень умные» все в чатах сидят, все не так, и дети у них самые умные

31.08.2021 13:45
- гость -

Неужели здесь хватает у кого-то наглости говорить что-то плохое на учителей? Иди сам поработай в школе, уты рок!
Надеюсь, народ прозрел и проголосует против.

"Войны выигрывают школьные учителя."

31.08.2021 14:05
Зануда

Мамадарахая, всего 27 учителей не хватает? А мужики— то и не знают(с), да почти все учителя начальных классов ведут 2 класса, а если бы работали в одну смену, то пело бы министерство образования песню, кстати, в старших классах учителя тоже ведут по 2 класса как классные руководителю..... мечтаю, чтобы в школу был конкурс как в депутаты))))))) , а платят немного, обещают много, разговоров много, рекламы в массы много, а зарплаты толковой нет )))

31.08.2021 14:25
гость

и это в городе не хватает, а в деревнях одни пенсы и молодых не видать даже на горизонте

31.08.2021 14:43
Гость

Учителя пенсионеры продолжают работать потому что хоть пенсия есть плюс какая никакая зарплата, с молодые за пятнадцать тысяч наверно в другое место могут устроится без этой головной боли

31.08.2021 15:05
Гость

У нас на Алтае целые университеты готовят и учителей и врачей , а их нет. А не будет при таких депутатах и чиновниках у которых голова забита ,где бы что то урвать или порвать и в карман себе. Не будет никогда здесь толка ни с Прорывом ни с Успехом Алтая , одо бла , бла , бла

31.08.2021 15:11
- гость -

31.08.2021 09:29
- гость -

Чушь полная!

31.08.2021 15:16
- гость -

31.08.2021 14:05
Зануда

Все верно!!!

31.08.2021 16:04
- гость -

Кто говорит, что учителя много получают и никакой ответственности - может, вам самим стоит поработать учителями? Не верю, что такие глупости люди могут писать серьезно. Все-таки наверное прикалываются...

31.08.2021 16:19
- гость -

В нашей школе учителя проходят быстро переподготовку и ведут несколько предметов, порой совершенно разных

31.08.2021 16:19
Гость

Уважения не стало к педагогам это главное

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:03
Плюс две тысячи: ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам  1
15:51
Трассу из Бийска в Абакан за 74 миллиарда начнут строить в 2025 году 0
15:36
СМИ обратили внимание на несостыковки в статистике смертности от COVID-19 в России 0
15:19
"Я не хочу, чтобы меня резали". Рубцовчанка в свадебном платье выпала из окна многоэтажки 4
15:03
Налоговая служба сообщила о необходимости сверить данные по недвижимости с базой УФНС 4
14:52
За базар придётся отвечать. Джигана заподозрили в пропаганде гомосексуализма 0
14:36
Вечный огонь дважды за месяц потух в Рубцовске 2
14:23
Волочкова поселила у себя дома семью таджиков и обвинила соседку в расизме 11
14:13
Сиди и развивайся. Зачем нужны и чему учат интеллектуальные игры в онлайн-формате 0
13:53
Количество попыток суицида среди детей в Алтайском крае выросло 3
13:36
Пожизненно-нежелательный юмор. Реакция соцсетей на изгнание из России комика Мирзализаде 10
13:20
Ещё 26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 7
13:01
Российские пенсионеры получат на этой неделе разовые выплаты 0
12:53
Свыше 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Алтайский край 4
12:35
Алтайский край вошёл в топ-5 регионов по количеству самостоятельных банкротств 0
12:19
"Пусть трепещут!" Польская газета угрожает России союзом с Украиной 17
12:06
"Сториз" и виртуальный помощник: что популярно у пользователей приложения "Мой Tele2" 0
11:54
Мэрия показала праздничные плакаты ко Дню города в Барнауле 11
11:41
Полицейские ищут барнаульца, разбившего чужой BMW 21
11:25
Алтайский край вошёл в топ самых популярных регионов для путешествий у россиян 4
11:10
Оба магазина "Ашан" продолжат работать в Барнауле 1
10:51
В России может появиться ещё один город-миллионник 8
10:31
В мантах от бийского производителя нашли антибиотики 18
10:17
В Барнауле за шесть месяцев в ДТП погибли 15 человек 1
10:03
Приходи и рисуй: в Барнауле идёт набор на художественные курсы для детей младшего возраста 0
09:52
Последний американский военный покинул Афганистан. 20-летняя миссия завершена 8
09:31
Барнаулец разбил дорогую иномарку и ушёл с места аварии в сторону бара 10
09:16
В барнаульских школах к началу учебного года не хватает учителей 40
09:01
Рост на максимум. Алтайские учёные предложили способ повышения урожайности пшеницы 0
08:49
Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае 12
08:31
Частный сектор за "Политехом" в Барнауле планируют застроить высотками 18
08:16
Можно и во время диеты. Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде сала 4
08:01
Чечевица – бобовая царица. Что такое Dal и с чем его едят. Инфографика 0
07:47
Стоимость букетов перед Днём знаний в России выросла 13
07:31
Пожилым – деньги, молодым – театры. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2021 года? 0
07:16
В Алтайском крае избран глава Солонешенского района 0
07:02
Более 2 млн тонн нового урожая зерна собрали в Алтайском крае 2
06:46
Жара, гонки и театр кукол: лето в Алтайском крае в фотографиях amic.ru 0
06:31
Экзамены короче, требования строже. Как изменится ЕГЭ в 2022 году? 1
06:17
Миссисипи обратилась вспять. Как ураган "Ида" накрыл побережье США 3
06:02
Туман и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 31 августа 0
23:59
В правительстве назвали сроки получения выплат для пенсионеров 0
23:45
Такой день. Наезд на мальчика в Барнауле и случай заражения малярией в Алтайском крае 0
23:18
47 единиц тяжёлой медтехники закупят для алтайских врачей 6
22:52
Владимир Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от коронавируса 0
22:21
Светофоры отключат 31 августа сразу на нескольких перекрёстках в центре Барнаула 0
21:51
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи на Алтае 4
21:20
Не умел плавать. 14-летний подросток утонул в алтайской реке 2
20:15
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 августа 0
19:39
ГИБДД разъяснило ситуацию с невыдачей ОСАГО на старые автомобили в Алтайском крае 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.