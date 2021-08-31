В барнаульских школах к началу учебного года не хватает учителей

Барнаульские школы вступают в новый учебный год с дефицитом учителей. Об этом рассказал председатель комитета по образованию города Андрей Муль.

"На начало летнего периода по школам у нас было около 200 вакансий. На сегодняшний день их 27. К нам приходят молодые специалисты, переезжают учителя из других территорий. Поэтому мы почти всё закрыли", – цитируют чиновника "Вести. Алтай".

По словам чиновника, в комитете рассчитывают на то, что в ближайшее время людей на вакансии найдут. Если этого не произойдёт, то закрывать ставки будут за счёт перераспределения нагрузки.

Отмечается, что больше всего в школах не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, а также иностранных языков.