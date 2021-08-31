В барнаульских школах к началу учебного года не хватает учителей

Барнаульские школы вступают в новый учебный год с дефицитом учителей. Об этом рассказал председатель комитета по образованию города Андрей Муль.
"На начало летнего периода по школам у нас было около 200 вакансий. На сегодняшний день их 27. К нам приходят молодые специалисты, переезжают учителя из других территорий. Поэтому мы почти всё закрыли", – цитируют чиновника "Вести. Алтай".
По словам чиновника, в комитете рассчитывают на то, что в ближайшее время людей на вакансии найдут. Если этого не произойдёт, то закрывать ставки будут за счёт перераспределения нагрузки.
Отмечается, что больше всего в школах не хватает учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, а также иностранных языков.
Комментарии
Очередной прорыв!
Так платят копейки. А учителя зарабатывать хотят, наверно в бизнес пошли. Если не Д.А.Медведев, то так и работали бы учителями за гроши.
зато летом твердили - все готово!
Зарабатываю нормально учителя, не надо плакаться! А поувольнялись правильно сказали - из за прививки этой долбаной!
Вот когда у учителей будут условия труда и привилегии как у депутатов, вот тогда должность учителя не будет пустовать. Пока, все рвутся в депутаты!
31.08.2021 09:29
- гость -
Ну да, и врачи у нас тоже нормально зарабатывают. Аж целый МРОТ. И ни в чем себе не отказывают. Вот только желающих работать что-то не видно.
Так платят копейки
во врать то, зажрались уже
Родители скорее задолбали своими жалобами.
Старая гвардия уходит только умирать.
А вот молодые почему не работают??
Что педагогический университет перестал готовить бюджетников???
Отучились бесплатно, пусть отрабатывают 5 лет в обязаловку.
31.08.2021 09:20
- гость ----Так платят копейки, это верно ну так и ответственности за конечный результат, в смысле образно говоря количества знаний в головах учеников, НИКАКОЙ.
Бывший премьер сказал в бизнес - значит в бизнес. Ибо нефиг портить статистику..
31.08.2021 10:05
- гость -
У меня родственница, училась на преподавателя начальных классов (если не правильно сформулировал, прошу не "пинать", я далек от этой темы). Отработав в школе три года, послала все "в..." и "на..." пошла работать продавцом в магазин! Работает уже лет семь. Получает намного больше, нервов тратит намного меньше, рабочий день нормированный и занимается ненужной писаниной!
Самое гадкое -это аттестация. Кто этот ужас ужасный придумал? Кучи бумаг, нервов и если получишь категорию, то аж 50руб.прибавляется.
31.08.2021 10:06
- гость -
Ну так мало кто хочет работать за копейки, даже без ответственности. Нервы все равно треплют - и ученики, и родители, и школа. Чего ради, собственно? У дворника вон тоже ответственности немного. А зарабатывает он примерно столько же.
Платят хорошо когда нахватаешь много работы, а какие сейчас родители у детей никаких денег не надо
Как кто придумал, да чиновники выходцы из этих самых учителей. Или вы полагаете кто то из условных работников шинного завода до этого додумались? Так что сами и нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
Сырьевой колонии не нужны учителя, ей нужны бизнесмены, как сказал димон.
31.08.2021 09:46
- гость -
Ну вот ради интереса прямо сейчас сходила на сайт цзн и посмотрела зп учителей иностранных языков. Основная вилка - от 14 711. Только гимназия №69 предлагает аж 26500. Но это единственная такая вакансия, и там нет цифры "до", то есть больше вы не получите.
Дык скоро бизЬнесменит нечего будет.
Только гимназия №69 предлагает аж 26500.
При этом скромно умалчивает, что за эти деньги учителю придется дневать и ночевать в школе. Оклад-то учительский (то бишь гарантированная зарплата на одну ставку), если помните, беглый министр Костенко хвалился, что аж семь тысяч! Целых семь тысяч, Карл! Ну вот и посчитайте, сколько ставок нужно учителю отпахать, чтобы набрать те самые 26500?
31.08.2021 11:24
- гость -
То есть в коммерческих структурах низя платить оклад меньше МРОТ, а в бюджетных, получается, можно?
Для чего государство готовит бюджетные кадры не понятно от слова совсем.
Ведь как правило идут в продавцы новоиспеченные педагоги, а государственные деньги выброшены на ветер...
Вот такое разбрасывание у нас везде, а врачей и учителей не хватает.
31.08.2021 11:52
- гость -
Так само же государство и делает все усилия, чтобы никто не работал учителем!
Сравните зарплату депутатов - дармоедов и учителя...
31.08.2021 12:20
- гость -
Так депутаты денно и нощно думают о нас, переживают.
А учителя учат себе да учат , за что им большие зарплаты?
(Сарказм)
31.08.2021 09:29
- гость -
Зарабатываю нормально учителя, не надо плакаться! А поувольнялись правильно сказали - из за прививки этой долбаной!
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Это не прививка долбаная, а голова у некоторых. А кто из-за прививки уволился, тому туда и дорога.
Это не прививка долбаная, а голова у некоторых. А кто из-за прививки уволился, тому туда и дорога._________________Все там будем.
31.08.2021 10:36
Гость
Платят хорошо когда нахватаешь много работы, а какие сейчас родители у детей никаких денег не надо
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Почему сейчас? Всегда такие родители попадались в классе. В 80-х годах в школе учились, так родители одноклассницы приходили скандалить в школу, что учительница любимчиков завела, пятерки одним и тем же ставит, а на их ребенка пятерок не хватает.
31.08.2021 13:10
- гость -
Это не прививка долбаная, а голова у некоторых. А кто из-за прививки уволился, тому туда и дорога._________________Все там будем.
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Да, но кто-то раньше, а кто-то позже. Хотелось бы позже и от глубокой старости.
13:14 где это в 80 года родители бегали разбирались и учили учителей как с ребёнком поступать? Что то не помню, может были единичные экземпляры, мы росли сами и никогда родители не вникали в нашу школьную жизнь, какой там нам компот давали и не заставляли ли мыть пол после школы, а сейчас все родители «очень умные» все в чатах сидят, все не так, и дети у них самые умные
Неужели здесь хватает у кого-то наглости говорить что-то плохое на учителей? Иди сам поработай в школе, уты рок!
Надеюсь, народ прозрел и проголосует против.
"Войны выигрывают школьные учителя."
Мамадарахая, всего 27 учителей не хватает? А мужики— то и не знают(с), да почти все учителя начальных классов ведут 2 класса, а если бы работали в одну смену, то пело бы министерство образования песню, кстати, в старших классах учителя тоже ведут по 2 класса как классные руководителю..... мечтаю, чтобы в школу был конкурс как в депутаты))))))) , а платят немного, обещают много, разговоров много, рекламы в массы много, а зарплаты толковой нет )))
и это в городе не хватает, а в деревнях одни пенсы и молодых не видать даже на горизонте
Учителя пенсионеры продолжают работать потому что хоть пенсия есть плюс какая никакая зарплата, с молодые за пятнадцать тысяч наверно в другое место могут устроится без этой головной боли
У нас на Алтае целые университеты готовят и учителей и врачей , а их нет. А не будет при таких депутатах и чиновниках у которых голова забита ,где бы что то урвать или порвать и в карман себе. Не будет никогда здесь толка ни с Прорывом ни с Успехом Алтая , одо бла , бла , бла
31.08.2021 09:29
- гость -
Чушь полная!
31.08.2021 14:05
Зануда
Все верно!!!
Кто говорит, что учителя много получают и никакой ответственности - может, вам самим стоит поработать учителями? Не верю, что такие глупости люди могут писать серьезно. Все-таки наверное прикалываются...
В нашей школе учителя проходят быстро переподготовку и ведут несколько предметов, порой совершенно разных
Уважения не стало к педагогам это главное