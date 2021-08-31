Последний американский военный покинул Афганистан. 20-летняя миссия завершена

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи заявил о том, что последний американский военный покинул территорию Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.
"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", – отметил чиновник.
Он добавил, что Америка продолжит работу по вывозу своих соотечественников из Афганистана.
Напомним, что 15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов (запрещённая в РФ террористическая организация) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
Позднее президент США Джо Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана. Во время выступления в Белом доме он выразил мнение, что вывод войск войдёт в историю как логичное, рациональное и правильное решение.
Комментарии
Не с проста.....значит пендосы что то другое затеяли, просто собирают ВСЕ силы, в том числе от туда, где толку от них как от козла молока.
А можно считать что давний ввод американских "войск уже вошёл в историю как логичное, рациональное и правильное решение"?И каковы результаты этих вводов-выводов,кроме огромных финансовых потерь за два десятилетия?
Позорное бегство спустя двадцать лет
А у нас какая годовщина вывода войск оттуда же?) Или как в анекдоте - у нас разведчики, у них шпионы?))
для 13:55
Отличий множество. Наши были в Афганистане не двадцать, а десять лет. Вышли оттуда не путём панического бегства, будучи поставленными на таймер, а планомерно - завершив вывод торжественным маршем с флагом через Мост Дружбы в Хайратоне. После себя СССР оставил в Афганистане не руины, а заводы, фабрики, дороги, жилые кварталы, школы и больницы. Режим Наджибуллы, поставленный СССР, сдал страну не за несколько часов, а держался четыре года. Держался бы и дольше, не окажись ЕБН подонком и предателем
Мы туда вошли во время разгоревшейся там Гражданской войны чтоб впоследствии установить колхозы и совхозы,покончив с шахизмом )
31.08.2021 15:05
Чучмек
слишком много информации для его неразвитого мозга. ее надо было поэтапно выдавать.
Отличий множество. Наши были в Афганистане не двадцать, а десять лет. Вышли оттуда не путём панического бегства, будучи поставленными на таймер, а планомерно
Это вы неокрепшим мозгам рассказывайе. Ушли по той же причине, что и американцы сейчас - толку никакого туда деньги вбухивать.