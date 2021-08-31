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Новости

Последний американский военный покинул Афганистан. 20-летняя миссия завершена

, ИА "Амител"
США продолжит вывозить своих соотечественников из страны
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи заявил о том, что последний американский военный покинул территорию Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", – отметил чиновник.

Он добавил, что Америка продолжит работу по вывозу своих соотечественников из Афганистана. 

Напомним, что 15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов (запрещённая в РФ террористическая организация) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

Позднее президент США Джо Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана. Во время выступления в Белом доме он выразил мнение, что вывод войск войдёт в историю как логичное, рациональное и правильное решение.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.08.2021 10:40
krash

Не с проста.....значит пендосы что то другое затеяли, просто собирают ВСЕ силы, в том числе от туда, где толку от них как от козла молока.

31.08.2021 11:50
- гость -

А можно считать что давний ввод американских "войск уже вошёл в историю как логичное, рациональное и правильное решение"?И каковы результаты этих вводов-выводов,кроме огромных финансовых потерь за два десятилетия?

31.08.2021 12:03
Чучмек

Позорное бегство спустя двадцать лет

31.08.2021 13:55
- гость -

А у нас какая годовщина вывода войск оттуда же?) Или как в анекдоте - у нас разведчики, у них шпионы?))

31.08.2021 15:05
Чучмек

для 13:55

Отличий множество. Наши были в Афганистане не двадцать, а десять лет. Вышли оттуда не путём панического бегства, будучи поставленными на таймер, а планомерно - завершив вывод торжественным маршем с флагом через Мост Дружбы в Хайратоне. После себя СССР оставил в Афганистане не руины, а заводы, фабрики, дороги, жилые кварталы, школы и больницы. Режим Наджибуллы, поставленный СССР, сдал страну не за несколько часов, а держался четыре года. Держался бы и дольше, не окажись ЕБН подонком и предателем

31.08.2021 15:06
- гость -

Мы туда вошли во время разгоревшейся там Гражданской войны чтоб впоследствии установить колхозы и совхозы,покончив с шахизмом )

31.08.2021 15:08
- гость -

31.08.2021 15:05
Чучмек


слишком много информации для его неразвитого мозга. ее надо было поэтапно выдавать.

31.08.2021 15:56
- гость -

Отличий множество. Наши были в Афганистане не двадцать, а десять лет. Вышли оттуда не путём панического бегства, будучи поставленными на таймер, а планомерно

Это вы неокрепшим мозгам рассказывайе. Ушли по той же причине, что и американцы сейчас - толку никакого туда деньги вбухивать.

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