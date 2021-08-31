В России может появиться ещё один город-миллионник

Минвостокразвития РФ рассматривает возможность строительства города-спутника у Владивостока. Об этом рассказал глава министерства Алексей Чекунков.

"На сегодня де-юре муниципалитет Владивостока насчитывает всего 600 тыс. человек, хотя фактически там проживает больше. Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь ещё около 300 тыс. человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Мы всерьёз просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутником", – цитирует Чекункова РБК.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.