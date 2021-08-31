В России может появиться ещё один город-миллионник

Минвостокразвития РФ рассматривает возможность строительства города-спутника у Владивостока. Об этом рассказал глава министерства Алексей Чекунков.
"На сегодня де-юре муниципалитет Владивостока насчитывает всего 600 тыс. человек, хотя фактически там проживает больше. Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь ещё около 300 тыс. человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Мы всерьёз просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутником", – цитирует Чекункова РБК.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.
Комментарии
Ну лет через 150 , если какая нибудь новая фигня нас не выкосит
31.08.2021 11:24
- гость -
Тут ты неправ! Там его за месяц могут построить, и даже не милионник, а милиардник!
Город миллионник на Дальнем Востоке? Проще простого- отдаёте Владивосток нашим братьям меньшим и через полгода это не посто миллионник, а 10тимиллионник.
Холроший пример: Был город Дальний, стал Далянь. Миллионник.
а гектары там раздают хотябы не россиянам китайского происхождения, ведь ради такого сменить гражданство просто долг любого соседа
Во владике квартиры массово скупают японцы и китайцы.
Поэтому там очень просто можно достичь населения в миллион и даже в два.
Другой вопрос, чьё это будет население?
Что касается "маршала", то Стрелков на ютьюбе уже всё рассказал. Он строит на старых ещё советских бункерах, известных как "почтовый ящик электроград", столицу-крепость своего бантустана под китайским протекторатом. А на его родине инструкторами из ГРУ НОАК уже готовится целая дивизия спецназа его личной охраны.
Обличенные властью неадекваты - это страшно.
Дайте людям во Владике денег заработать- они сами расстроятся. Что там делать? На что существовать? Сами перекрыли автоэкспорт и загубили город.
ещё 300-400 тыщ человек-это китайцы ?