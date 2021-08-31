"Сториз" и виртуальный помощник: что популярно у пользователей приложения "Мой Tele2"

В Tele2 подвели итоги работы приложения "Мой Tele2" в первом полугодии 2021 года. Оператор отметил, что пользователей стало на треть больше. Наибольший прирост зафиксирован в Поволжье (30%), на северо-западе (28%) и в регионах Байкала и Дальнего Востока (23%).

Оператор также проанализировал, какие возможности приложения наиболее популярны среди клиентов. Так, 75% пользователей знакомятся с предложениями искусственного интеллекта. Виртуальный помощник Миа анализирует интересы клиента, основываясь на данных о его потреблении услуг, подбирает для него подходящие тарифы и опции.

Условия своего тарифного плана просматривают 60% пользователей. В 2021 году с выходом обновлённой версии "Мой Tele2" у клиентов появилась возможность в приложении контролировать остатки пакетов и выбирать, на что потратить неизрасходованные в рамках пакета минуты – на разговоры или новинки онлайн-кинотеатра Wink. В первом полугодии клиенты оператора обменяли на кино 40 миллионов минут.

Более половины пользователей (53%) открывают приложение, чтобы подключить новые услуги. Чаще всего они выбирают опции добавления интернет-трафика, услугу "Кто звонил" и антиопределитель номера. Впервые в список востребованных сервисов вошла "Конференц-связь". Опция позволяет настроить бизнес-процессы на удалённый формат работы.

Функционал "Мой Tele2" помогает оператору общаться с клиентом на одном языке. Так, сегодня всё большую популярность набирает медиаформат соцсетей – Stories. Почти половина аудитории (46%) просматривают Stories о новинках компании. Раздел с акциями от партнёров программы лояльности "Больше" регулярно посещают 35% пользователей.

"Мой Tele2" – это основной канал взаимодействия с оператором. Мы продолжаем расширять мобильность услуг. В этом году мы внедрили новые сценарии саморегистрации абонентов, улучшили тариф-конструктор, доработали виджеты и усовершенствовали чат-бот. При этом основным преимуществом приложения остаётся персональный диалог с каждым клиентом, который ведётся на простом и понятном языке", – сказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Абоненты оператора активно продают и покупают минуты и гигабайты. "Маркет Tele2" в первом полугодии посетили 25% клиентов приложения. За год они покупают более 25 миллионов лотов. Наибольшее количество интернет-трафика приобретают жители Москвы – более 20% от всего купленного объёма. Tele2 также выяснила, что самые щедрые люди живут в Москве, Челябинске и Нижнем Новгороде. В этих городах чаще делятся гигабайтами.