Полицейские ищут барнаульца, разбившего чужой BMW

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, разбившего чужой BMW в ночь с 30 на 31 августа в Барнауле. Мужчина скрылся с места происшествия вместе с пассажирами.
"31 августа в 00:33 на улице Г. Исакова, в районе дома 130, произошло ДТП – наезд на препятствие. Неустановленный водитель, управляя автомобилем "BMW Х5, допустил наезд на препятствие, после чего водитель покинул место происшествия", – уточнили правоохранители.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по телефонам: 393-605 и 391-090.
Напомним, что, по сообщению очевидцев, владелец дорогостоящей иномарки знает, кто находился за рулём, но не рассказывает полицейским.
Комментарии
Значит забрать до выяснения права и у него, мало ли , ужалился таблеткой, или напился что непомнит!
Права у хозяина заберут, и штраф будет 30-ка.
Да. Дела.
Не желает свидетельствовать против себя, любимого ...
Значит сам и ответит.
пусть припятствие подаст иск на 3 ляма к хозяину этой кучи железяк и автоматически получит данные сидящего за рулём!
31.08.2021 11:54
Горожанин
Права у хозяина заберут, и штраф будет 30-ка.
С чего бы это?
12.8, 12.27 КоАП РФ.
А на какое препятствие?
31.08.2021 13:22
Горожанин
12.8, 12.27 КоАП РФ.
Дак далеко не факт что передача управления уже пьяному была, он вполне мог трезвым взять а потом набухатцо!
А невыполнение обязанностей то тут причём? Не он же ехал то!
За дтп отвечает владелец транспортного средства, вот при чём.
Привлекут за передачу руля, если расколется.
31.08.2021 14:26
- гость -
За дтп отвечает владелец транспортного средства, вот при чём.
Не нужно путать владельца и собственника!
смешались в кучу кони люди...
народ вы чего несете? причем тут владелец/собственник и дтп? управлявший был в авто вместе с хозяином машины? хозяин доверил управление пьяному и без прав? если нет, то отвалите от хозяина/владельца/собственника.
Не нужно путать владельца и собственника!
это слова синонимы... скорее бы завтра...
Комитет подаст иск о возмещении ущерба, высудит деньги по осаго автомобиля виновника, страховая компания предъявит владельцу авто, а там может и виновник появится вдруг. А доказывать ничего не будут, есть авто виновника, с него легче забрать ущерб этим же авто. А то что передал, а тот сбежал, приравнивается к пьянке. Невиновность у нас тоже нужно доказать, отпечатки тоже в машине остались.
31.08.2021 15:02
Горожанин
Комитет подаст иск о возмещении ущерба, высудит деньги по осаго автомобиля виновника, страховая компания предъявит владельцу авто, а там может и виновник появится вдруг. А доказывать ничего не будут, есть авто виновника, с него легче забрать ущерб этим же авто. А то что передал, а тот сбежал, приравнивается к пьянке. Невиновность у нас тоже нужно доказать, отпечатки тоже в машине остались.
Виновник- владелец сбежал, кто он собственник не колется. Кому страховая иск предъявит? Ты своя нос к заднице лучше приравняй, приравниватель фигов и волосы там свяжи и наслаждайся приравненным! А отпечатки собственника там по дефолту будут.
Виновник- владелец сбежал, кто он собственник не колется
ты по жизни тупой или блондинка со связанными на 5-й точке волосами?
повторю для идиотов последний раз
ВЛАДЕЛЕЦ = СОБСТВЕННИК = ХОЗЯИН
ЭТО СИНОНИМЫ!!!
Ну, разбил человек сам (не сам) свою машину. За что его еще дополнительно-то наказывать?
31.08.2021 15:52
- гость -
Собственник - это тот кому фактически по документам принадлежит автомобиль.
Владелец это тот кто в данный момент им управляет, то есть владеет. Смекаешь или мозга ваще нет, что это могут быть разные люди?
Загугли хоть : Чем собственник имущества отличается от владельца и какие у кого права?
Синонимы к слову «собственник»: — владелец — обладатель — принципал — владетель — хозяин — домовладелец — хозяйчик — проприэтер... Всего 8 синонимов.
директор завода, заключивший контракт с собственником, является владельцем завода или наемным управляющим? ты все перепутал. право управления и право владения не одинаковы. управляющий (в нашей ситуации водитель) не может ничего документарно сделать с авто, ни продать, ни снять с учета и т.д.
в то время как владелец/собственник/хозяин может сделать со своим авто, что угодно.