Полицейские ищут барнаульца, разбившего чужой BMW

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, разбившего чужой BMW в ночь с 30 на 31 августа в Барнауле. Мужчина скрылся с места происшествия вместе с пассажирами.

"31 августа в 00:33 на улице Г. Исакова, в районе дома 130, произошло ДТП – наезд на препятствие. Неустановленный водитель, управляя автомобилем "BMW Х5, допустил наезд на препятствие, после чего водитель покинул место происшествия", – уточнили правоохранители.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по телефонам: 393-605 и 391-090.

Напомним, что, по сообщению очевидцев, владелец дорогостоящей иномарки знает, кто находился за рулём, но не рассказывает полицейским.