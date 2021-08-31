"Пусть трепещут!" Польская газета угрожает России союзом с Украиной

Обозреватель польского издания Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах заявил о том, что Россия боится союза Украины и Польши. Автор обвинил Москву в желании "навязать всем соседним народам русские порядки".
"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" – написал Любах.
По его словам, Украина обязана присоединиться к инициативе "Трёх морей", чтобы не превратиться в "российско-немецкий кондоминиум".
"Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на её сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы", – закончил обозреватель.
Комментарии
получается, что Польша хочет захватить (без единого выстрела) Украину, и таким выступлением притупляет бдительность украинцев
Ой, ну написал обозреватель и что??
Вон по первому каналу в помойных телепередачах какой только грязью не поливают Украину! Если об этом будут писать польские СМИ, у них эфирного времени не хватит
А надо сказать, первый канал существует на деньги налогоплательщиков! Желтее канала уже и придумать трудно.
Для тех, кому нужен качественный контент, есть Эхо Москвы. Государство финансирует СМИ на любой вкус
Первый,второй и третий телеканалы-отличные площадки для глубокого обсуждения политических проблем.В отличии от некоторых интернетовских дерьмосайтов либерастного толка обслуживающих интересы других стран.
31.08.2021 12:41
- гость -
Удачи вашей польше и украине в таком союзе. Паны всегда холопов за чубы таскали.
А если польша на баланс украину возмет, так мы рады будем.
А на эхо заходят люди со слабым умишком гавнеца покушать.
Сколько раз эти две недостраны заключали союзы против России? Всегда кончалось пшиком и дракой между этими "союзниками".. Потом Россия вытаскивала Украину из дерьма...
Обозреватель видимо плохо знает историю отношений Украины и Польши, иначе не болтал бы про союз двух недолюбливающих друг друга государств
вот мне интересно, когда режим стабильности и прочего крымнаш сдуется, как поведут себя пропагандисты-прихлебатели!
первыми побегут разворачивать дышло!))) как это уже бывало с партийными деятелями КПСС
то 13:34 Крым чей?
Очень отличные ведущие с эха перекочевали вна Украину.Один только мотя ганавпольский чего стоит.Был яростным оппонентом российской власти,переехав в соседнюю страну начал восхвалять политику порошенко,теперь возносит асану зеленскому.А что,деньги-то хорошие,государственные.Теперь он вместе с другим ведущим женей киселём перешли на мову.С трудом,но перешли ))) Жаль,что Павел Шеремет не дожил до этих светлых дней...
"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
13:51
- гость -
Не увидел в новости слова про Эхо Москвы. Вы больной? Вы зачем про эту газпромовскую прокладку пластинку жевать начали? Это какое то психическое отклонение?
ага текають с полными понтолонами.
Чей то враг, не значит чей то друг.
Почитал про возможный военный союз Польши и Украины.От страха похолодело в животе.Видимо, ляхи забыли,как в 1812 году к нам с наполеоновским войском пришло 30 000 ляхов. К моменту перехода через Березину осталось 300.И многое другое забыли.
Пусть сами трепещут, в этот раз чуда на реке может и не быть.
А чё, реально боимся?