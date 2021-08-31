"Пусть трепещут!" Польская газета угрожает России союзом с Украиной

Обозреватель польского издания Gazeta Polska Codziennie Ежи Любах заявил о том, что Россия боится союза Украины и Польши. Автор обвинил Москву в желании "навязать всем соседним народам русские порядки".

"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" – написал Любах.

По его словам, Украина обязана присоединиться к инициативе "Трёх морей", чтобы не превратиться в "российско-немецкий кондоминиум".

"Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на её сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы", – закончил обозреватель.