Пожизненно-нежелательный юмор. Реакция соцсетей на изгнание из России комика Мирзализаде

Стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезд в Россию пожизненно. Такое решение было принято МВД России. "В своём публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", – говорится в сообщении ведомства. Поводом для такого пристального внимания полиции стал фрагмент шоу "Разгоны". Идрак рассуждал в нём о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что после заезда в новую квартиру решил выкинуть матрас, который был испачкан испражнениями. Предыдущие квартиросъёмщики были русскими, и стендапер пошутил о том, что, видимо, русские обмазываются и так ложатся спать.

После выхода шоу комику начали поступать угрозы, двое мужчин избили его в Москве на Большой Никитской улице и требовали извинений. В начале августа Идрак был арестован на 10 суток за разжигание межнациональной вражды. И теперь ему запрещено находиться в России.

Решение МВД и вся история вызвали широкий резонанс. В соцсетях пользователи начали шутить о пожизненно-нежелательном статусе.

Если вам кажется, что вам не повезло с государством, посмотрите на это бинго



Из России отсидевшего Идрака выгоняют.

В Беларуси, где он вырос, его могут посадить за поддержку протестов.

В Азербайджане, где он родился, его могут посадить за поддержку национального движения талышей — Чилик (@Chilikto) August 30, 2021

Я вижу, что многие пишут "Шутка была так себе, но".



Отличный у Идрака был разгон. Смешная антиксенофобская зеркалка на тех, кто считает людей иной внешности хуже себя. — так называемый наки (@michaelnacke) August 30, 2021

Пока кажется никто не заметил, журналисты, обратите внимание. С ютуб-канала Stand Up Club #1 исчез последний сольник Идрака Мирзализаде, где в середине содержится блок шуток про Володина и Сечина, за которые скорее всего на самом деле его преследуют. Спросите, почему удалили — Омег пернатый лебедяра (@omeg_ator) August 30, 2021

Идрак, в Казахстане твоё пребывание всегда желательно — Aviasales Казахстан (@aviasales_kz) August 30, 2021

Какая-то реальность наизнанку. Вот есть "Мужское государство", которое представляет реальную угрозу, месяцами травит и угрожает людям физической расправой. Но с ним вообще ничего не делают. Но зато "нежелательным" признают комика за слова, вырванные из контекста. — Тот самый Мартин (@martin_camera) August 30, 2021

Признаю пожизненно нежелательным пребывание мемов про 3 сентября в Твиттере. — Дашучено (@sikorochka) August 30, 2021

Я признаю пожизненно нежелательным пребывание себя где-либо вне дивана. — Никита Пёс (@nikitapyos) August 30, 2021

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание юмора в России — Пермский стендапер (@owlsarenotwhat) August 30, 2021

Если я еще раз откажусь от бабушкиного супа, мое пребывание в России признают пожизненно нежелательным. — Itärajan jästi (@valokipina) August 30, 2021