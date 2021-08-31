Пожизненно-нежелательный юмор. Реакция соцсетей на изгнание из России комика Мирзализаде

Стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезд в Россию пожизненно. Такое решение было принято МВД России. "В своём публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", – говорится в сообщении ведомства. Поводом для такого пристального внимания полиции стал фрагмент шоу "Разгоны". Идрак рассуждал в нём о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что после заезда в новую квартиру решил выкинуть матрас, который был испачкан испражнениями. Предыдущие квартиросъёмщики были русскими, и стендапер пошутил о том, что, видимо, русские обмазываются и так ложатся спать.
После выхода шоу комику начали поступать угрозы, двое мужчин избили его в Москве на Большой Никитской улице и требовали извинений. В начале августа Идрак был арестован на 10 суток за разжигание межнациональной вражды. И теперь ему запрещено находиться в России.
Решение МВД и вся история вызвали широкий резонанс. В соцсетях пользователи начали шутить о пожизненно-нежелательном статусе.
Если вам кажется, что вам не повезло с государством, посмотрите на это бинго— Чилик (@Chilikto) August 30, 2021
Из России отсидевшего Идрака выгоняют.
В Беларуси, где он вырос, его могут посадить за поддержку протестов.
В Азербайджане, где он родился, его могут посадить за поддержку национального движения талышей
Я вижу, что многие пишут "Шутка была так себе, но".— так называемый наки (@michaelnacke) August 30, 2021
Отличный у Идрака был разгон. Смешная антиксенофобская зеркалка на тех, кто считает людей иной внешности хуже себя.
Пока кажется никто не заметил, журналисты, обратите внимание. С ютуб-канала Stand Up Club #1 исчез последний сольник Идрака Мирзализаде, где в середине содержится блок шуток про Володина и Сечина, за которые скорее всего на самом деле его преследуют. Спросите, почему удалили— Омег пернатый лебедяра (@omeg_ator) August 30, 2021
Идрак, в Казахстане твоё пребывание всегда желательно— Aviasales Казахстан (@aviasales_kz) August 30, 2021
Какая-то реальность наизнанку. Вот есть "Мужское государство", которое представляет реальную угрозу, месяцами травит и угрожает людям физической расправой. Но с ним вообще ничего не делают. Но зато "нежелательным" признают комика за слова, вырванные из контекста.— Тот самый Мартин (@martin_camera) August 30, 2021
Признаю пожизненно нежелательным пребывание мемов про 3 сентября в Твиттере.— Дашучено (@sikorochka) August 30, 2021
Я признаю пожизненно нежелательным пребывание себя где-либо вне дивана.— Никита Пёс (@nikitapyos) August 30, 2021
идрак… pic.twitter.com/44YdFz0R0a— ⚓𝔖𝔨𝔦𝔭𝔢𝔯 𝔎𝔞𝔨𝔞𝔬⚓ (@SkiperKakao) August 30, 2021
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание юмора в России— Пермский стендапер (@owlsarenotwhat) August 30, 2021
Если я еще раз откажусь от бабушкиного супа, мое пребывание в России признают пожизненно нежелательным.— Itärajan jästi (@valokipina) August 30, 2021
Молния: власти Италии признали "пожизненно нежелательным" пребывание ананаса в пицце.— Даниил Кортез (@Spanish_Kortez) August 30, 2021
Комментарии
Если сам себя назовёшь комиком, то можно говорить всё, что в голову пришло, якобы - шутка и получать за это деньги.
Не знаю кого как, но меня эта наглая глупость (а вовсе не шутка) оскорбила. Зеркальным ответом могло быть обмазывание дерьмом этого "заде" с последующим выставлением на всеобщее обозрение, но это означало бы встать на один уровень с "комиком". Не знаю, лучшее ли решение выгнать его, но, по крайней мере, это спасёт его от издевательств, которых он уже огрёб.
знать ты такого можно рассуждать
а так и фиг с ним
этих комиков сейчас как собак не резанных
Может ему попробовать съездить на родину стендапа в сша и пошутить про негров?
Подумалось - а какова была б реакция в Израиле на подобную "шутку" про евреев? Что-то думается, что гораздо жёстче. Достаточно вспомнить, как израильтяне обходились с нацистскими преступниками после войны.
В позапрошлом веке за оскорбительные шутки вызывали на дуэль, сейчас это уголовно наказуемое деяние, значит государство должно заступаться за оскорбленных, вывод - правильно сделали.
Правильно, что решили это дерьмо навсегда из России выслать.Но надо отслеживать: кроме высылки российски русофобов, х не обремененных хотя бы уважением к России, русофобов из-за рубежа на пушечный выстрел не подпускать к границам России.
Предыдущие квартиросъёмщики были русскими,
С чего он так решил? Он их видел? Паспорт? Прописку? Не укры, не белорусы, не балты, не немцы?
Путин поздравил Лукашенко с днюхой и выслал ему в подарок комика.
Азейрбаджанцы на русских с удовольствием зарабатывают и тут же их оскорбляют и унижают. А случай с полицейским в Новосибирской области.
Всё правильно сделали
На такую шутку обижаются только морально опущенные жизнью. Человек с достоинством внутри не спроецирует это на себя. А мелкие душонки даже не знают своей ценности как личности. и цепляются за ярлыки: русский- не русский. Из такого болота и рождается поддержка национал-фасшизму.
31.08.2021 16:42
Fkt
Да-да! А "высокоморальные" так изящно шутят про дерьмо. И нет никакой разницы, кто оскорбляет. Просто своих не замечают, а чужаков гонят вон.
Раз есть пожизненно-нежелательные, значит есть и пожизненно-желательные.
Огласите весь список, пожалуйста.
Полностью поддерживаю, что за базар он должен был ответить, но пожизненно, это жестковато. На 10 лет было бы достаточно по уши, он повзрослел бы и поумнел. Отвечать за базар учит жизнь и человек с возрастом начинает понимать, как опасно болтать языком и начинает следить за базаром. Он же думает скорее всего на русском, ему на нем удобней говорить, чем на талышском или белорусском. Скорее всего он не имеет ничего против страны, в которую приехал. Да, будучи в гостях, не проявил уважения, по молодости не проследил за языком, повзрослеет, будет следить. Пожизненно, это слишком
На такую шутку обижаются только морально опущенные жизнью.
Кто ж тогда над такой смеется? Всё правильно сделали - в любом бы государстве подобная хохма была бы встречена аналогичным образом.