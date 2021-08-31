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Проверь свою любовь. В России запустили онлайн-сервис для ревнивых

, ИА "Амител"
Приложение сканирует активность пользователей в социальных сетях

Хотите узнать, есть ли у вашего избранника секреты, и раскрыть его активность в социальных сетях? Вам поможет сервис Lovescanner, который позволяет получить полную статистику по общению ваших близких людей. Это специальный инструмент, который собирает полезную информацию.

Как работает LoveScanner?

Lovescanner.ru – платформа, которая даст ответы на многие вопросы. Как работает сервис? Всё довольно просто. Для начала напишите или скопируйте адрес страницы, которую хотите проверить. Удостоверьтесь, что она открыта настройками приватности. Начните анализировать страницу. Сервис самостоятельно проверит страничку по всем критериям за небольшой промежуток времени.

В результате вы получите отчёт в виде статистических данных, которые позволят вам легко понять, с кем общается ваш партнёр или близкий человек.

Стоит помнить, что платформа "Лавсканер" не осуществляет взлома страниц, не крадёт чужие переписки. Сервис лишь собирает информацию из открытых источников. По итогам проверки вы получаете результаты, на основании которых можно сделать однозначные выводы: с кем чаще общается человек, кто ставит лайки и прочее.

Что вы получите, используя Lovescanner?

Народная мудрость напоминает: доверяй, но проверяй. Платформа "Лавсканер" даёт возможность раскрыть секреты близких вам людей. При этом вы остаётесь полностью инкогнито.

Доступ к сервису осуществляется по подписке, с использованием автоплатежа. Стоимость составляет 10 рублей за первые два дня использования. Далее пользователь переводится на тариф "Месячный", стоимость которого 1499 рублей в месяц.

Вы сможете получать полную статистику по любой открытой анкете. Детальные данные о том, кому ставит лайки ваша вторая половинка и от кого получает их больше всего. Сколько и когда проводится время в Сети. Наконец, вы получите доступ к полезным статьям, которые помогут вам настроить отношения на правильный лад.

Отзывы о "Лавсканере"

Стоит доверять платному сервису или нет? На сервис "Лавсканер" отзывы в основном положительные. Тысячи людей смогли раскрыть неверность своих возлюбленных или убедиться в обратном.

Прочитайте отклики как на официальном сайте разработчиков продукта, так и на сторонних форумах. Отзывы указывают на скорость работы системы, отсутствие необходимости что-либо скачивать и полную анонимность.

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