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Новости

Плюс две тысячи: ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам 

, ИА "Амител"
Чтобы получить поддержку банка, нужно перевести зачисление пенсии на карту "Мир" ВТБ
Фото: infopro54.ru

Фото: infopro54.ru

ВТБ поддержит инициативу правительства России по социальным выплатам пенсионерам и со своей стороны увеличит их на 20%. Для этого необходимо в сентябре-октябре перевести зачисление пенсии на карту банка.

Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк в качестве дополнительной поддержки начислит по две тысячи рублей. Для этого необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту "Мир" ВТБ. Средства от банка поступят на счёт не позднее следующего месяца после получения первой пенсии.

Кроме того, с 1 сентября ВТБ увеличит ставку на остаток по текущему счёту пенсионеров на 1,5 процентного пункта – до 7,5% годовых. Такая ставка будет доступна для клиентов, которые начали получать пенсию в ВТБ после 1 июня 2021 года, на остаток по карте до 100 тысяч рублей. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счёту.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что ВТБ нацелен на адресную помощь незащищённым категориям населения и уделяет особое внимание старшему поколению, чтобы выступать не просто техническим провайдером по переводу пенсий, но и помогать клиентам дополнительными зачислениями.

"Мы приняли решение увеличить государственную выплату в размере 10 тысяч рублей со своей стороны на 20%, а также повысить для пенсионеров размер ставки на остаток по текущему счёту до 7,5%, чтобы пенсионеры чувствовали себя увереннее в финансовом плане. Подобные инициативы мы намерены запускать и в дальнейшем", – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Тем, кто начал получать пенсию на карту ВТБ 1 июня и позже, банк также зачисляет до 10% кешбэка при оплате картой товаров в аптеках и услуг ЖКХ (в том числе через ВТБ Онлайн). Чтобы получить этот кешбэк, необходимо бесплатно подключить к Мультикарте, на которую начисляется пенсия, одну из бонусных опций – это можно сделать самостоятельно в ВТБ Онлайн или в офисе банка.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.08.2021 16:17
Алексей

У нас ВТБ там кто возглавляет? Друг Путина Костин?

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