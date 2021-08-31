За базар придётся отвечать. Джигана заподозрили в пропаганде гомосексуализма

Российского рэпера Джигана заподозрили в пропаганде гомосексуализма. Признаки правонарушения один из наблюдателей заметил в серии видеороликов, которые музыкант публиковал у себя в Instagram.

Отдыхающий на море Джиган в роликах обращался к аудитории, используя множество оскорблений, а также призывы к действиям, к которым обычно не принято призывать. В этих видео прозвучало и знаменитое джигановское "петушки".

По мнению Национального родительского комитета и его соучредителя Юрия Оболонского, своими словами рэпер пытался сформировать "привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, а также побудить к определённым действиям".

Оболонского также не устроило то, что рэпер унижал свою аудиторию, сообщает Mash. Возмущённый мужчина написал заявление о проведении проверки на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Если Джигану придётся отвечать за свои высказывания, то спасти его может только справка о том, что он психбольной. По словам рэпера, таковая у него имеется.