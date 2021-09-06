Квартира больше – ставка меньше. Застройщик ЖК "Мичурин парк" предлагает выгодную ипотеку

Спрос на крупногабаритные квартиры в Алтайском крае с каждым годом становится всё больше. Сегодня почти четверть жилых помещений в строящихся домах региона – это "трёшки" и "четырёшки", подсчитал "Дом.РФ". Чтобы приобретение таких квартир было не только в радость, но и "в выгоду", компания "Адалин" делает дополнительную скидку по ипотеке для покупателей ЖК "Мичурин парк".

Выгодный кредит, удобные квартиры

Будущие жильцы нового жилого комплекса на ул. Власихинской, 65а, могут сэкономить на ежемесячных платежах по ипотеке. Для покупателей, которые приобретают трёх- и четырёхкомнатные квартиры, ставка по одобренному кредиту снизится на 1,4%. Такая "льгота" будет действовать на весь срок кредитования. Это стало возможным в рамках проектного финансирования и комплексного продукта с ПАО "Сбербанк".

Если же покупатели являются участниками программы "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми", которая предлагает сниженный процент (5%), то для них ставка и вовсе уменьшится до 3,6%*.

Кстати, отпраздновать новоселье барнаульцы смогут раньше предусмотренного срока: компания "Адалин" возводит ЖК стремительными темпами, опережая график работ на полгода. Сдать в эксплуатацию "Мичурин парк" застройщик планирует уже в этом году.

"Сейчас рабочие завершают оформление фасадов, благоустройство двора, проводят внутреннюю отделку помещений. Обеспечить высокие темпы работы позволил грамотный подбор подрядчиков и современные технологии. Также важно, что на стройплощадке было организовано круглосуточное видеонаблюдение, которое дисциплинирует строителей. Влияет и проектное финансирование – банк своевременно выделяет деньги, так что стройка не зависит от продажи квартир", – отмечают в компании "Адалин".

Какой он – "Мичурин парк"?

Квартал расположен в удобной локации: в шаговой доступности не только вся городская инфраструктура (ТЦ, социальные учреждения), но и ленточный бор. Четыре разноэтажных дома в ЖК будут объединены общей придомовой территорией.

Гигантский закрытый двор-парк площадью более 1,5 га – это главная особенность ЖК. По проекту территория разделена на несколько зон: спортивную, детскую, игровую, для семейного и компанейского отдыха.

В парке будет много зелени: застройщик обещает высадить более 500 деревьев, среди которых сосны, ели, берёзы, вязи, липы, яблони, барбарис и многие другие. Это создаст ощущение, будто жители гуляют не по двору, а по лесу. Дорожки предполагается вымостить экоплиткой (в "швах" между плитками растёт газон, по которому можно ходить, и он не вытаптывается), а украшать парк будут декоративные фигуры из натуральных материалов.

При проектировании ЖК компания "Адалин" позаботилась и о комфорте жителей с автомобилями. В "Мичурин парке" они разместятся по периметру микрорайона, с внешней стороны домов (со стороны ТЦ "Волна", а также со стороны магазина "Лента").

Всего на площадках смогут находиться почти 1200 автомобилей. Чтобы попасть с парковки в дома, не нужно обходить здания: все подъезды сделают сквозными. Это значит, что жители могут спуститься и попасть из подъезда как во двор, так и к автомобилям.

Цифра

В ЖК "Мичурин парк" 1,8 тыс. квартир, которые рассчитаны на все категории покупателей: от студий площадью 34 квадратных метра до "четырёшек" 80 "квадратов".

Застройщик ЖК "Мичурин парк"

СЗ "Адалин-Строй"

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Офис продаж: ул. Власихинская, 65А

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 53-32-33

Сайт компании-застройщика: www.adalin-stroy.ru

*Программа "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" позволяет приобрести жилую недвижимость или построить дом в ипотеку Сбербанка по льготной ставке. Теперь оформить льготную ипотеку можно и при рождении первого ребёнка. Ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками начинаются от 0,1% годовых в первый год кредита, на оставшийся срок – от 5% годовых; от 1% годовых в первые два года кредитования, на оставшийся срок – от 5% годовых; от 3,6% годовых на весь срок кредита.

Ставка по программе – 5,3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде – 5% годовых. Ставка действует весь срок кредита при условии страхования жизни и здоровья заёмщика. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 1 марта 2023 года родился первый или последующий ребёнок; в которых есть ребёнок с инвалидностью, рождённый не позднее 31 декабря 2022 года. Родители и дети должны быть гражданами России. Действующую ипотеку Сбербанка также можно перевести на условия программы ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Это позволит снизить ставку по кредиту до 5,3% годовых. Для этого условия вашего действующего кредита должны отвечать условиям программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жильё от застройщика или инвестора, а также построить дом. Купить квартиру на вторичном рынке от физического лица не получится. А вот по договору переуступки – можно, как от юридического, так и от физического лица. Выдаваемая сумма ограничена до 12 млн рублей – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей – при покупке жилья в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой – 15% от стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Кредит можно получить на срок от 1 до 30 лет. Срок действия программы – до 31 декабря 2022 года. При рождении первого или последующего ребёнка с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года выдача кредита возможна до 1 марта 2023 года. В случае установления инвалидности у ребёнка после 31 декабря 2022 года – до 31 декабря 2027 года.