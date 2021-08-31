СМИ обратили внимание на несостыковки в статистике смертности от COVID-19 в России

СМИ усомнились в официальной статистике умерших в России от коронавируса за июль. Как отметили журналисты "Московского комсомольца", по данным Росстата, насчитывается 50 421 случай смерти. Если же суммировать все показатели региональных оперштабов, то выходит 23 249 смертей.

Как отмечают в издании, предположительно, Росстат использует уточнённые данные с учётом результатов дополнительных исследований. Однако тревогу вызывает то, что подобную несостыковку не пытаются объяснить.

Кроме того, ранее третью волну пандемии в стране уже объявляли "идущей на убыль", хотя количество летальных исходов продолжает расти. Если руководствоваться принятой в мире 2% смертностью от коронавируса, то при текущей заболеваемости 20 тысяч случаев в день умерших должно быть не более 400.

"Если видите, что на улицах увеличилось количество машин скорой помощи с включённым сигналом, то, скорее всего, вновь идёт подъём заболеваемости. Если вокруг вас вновь начали болеть и умирать люди, то, не исключено, что начинается новая вспышка. И не факт, что Роспотребнадзор это потом посчитает", – резюмировал автор.