Менее 18 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России

17 813 инфицированных коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Всего за время пандемии в стране лабораторно подтвердили 6 918 965 случаев заболевания COVID-19.

Согласно статистике федерального оперштаба, лидерство по суточному приросту занимает Москва (+1162), второе место – Московская область (+758), на третье место вышла Свердловская область (+516). Алтайский край сохраняет 23-ю позицию с 248 новыми случаями заражения.

Скончались ещё 795 пациентов. За весь период в России от коронавируса умерли 183 224 человека.

Из больниц выписали ещё 18 624 человек. Всего выздоровели 6 181 054 человека.