Почём букет учителю на 1 сентября в Барнауле и что делать, если нет времени искать цветы

Уже завтра во всех школах Алтайского края прозвенит первый звонок учебного года. Девочки в бантах и смущённые мальчики будут вручать огромные (и не очень) букеты учителям. И, как всегда, накануне 1 сентября в большинстве цветочных магазинов подскочили цены. Впрочем, далеко не все букеты, которые нынче вручают учителям, состоят из цветов. Наш корреспондент Мария Лаврищева поговорила с флористами и выяснила, почём в этом году букет на 1 сентября и какие композиции самые популярные.

Почём букетик

Ещё месяц назад в магазине "Азалия" цветы в среднем стоили на 20 рублей дешевле. Но к сентябрю подорожали – цветочники пытаются подзаработать, пока высокий спрос на товар. Впрочем, так же происходит и в преддверии других праздников, например, перед 8 Марта или на День матери, сообщила флорист.

А вот в крупных бутиках Барнаула цены остались на прежнем уровне. Например, менеджер сети магазинов "Флорис" Екатерина утверждает, что их компания даже в праздники не увеличивает стоимость.

"У нас цены такие же, как в прошлом и позапрошлом году. Мы стараемся минимальную накрутку держать. Мы предлагаем разные букеты, в том числе и по 590 и 990 рублей: это маленькие букетики для тех, у кого скромный бюджет. Нам важно, чтобы такие клиенты тоже шли к нам. И, кстати, несмотря на цену, такие букетики тоже выглядят достойно и кажутся достаточно большими", – рассказывает Екатерина.

В среднем барнаульцы готовы потратить на букет для любимого учителя 1000-1500 рублей. Впрочем, флористы отмечают, что этой суммы вполне достаточно, чтобы собрать красивую композицию. К тому же большие букеты школьникам трудно нести.

Самые дорогие букеты покупают от родительского комитета. За них готовы выложить пять-семь тысяч рублей.

Что дарят в этом году учителям

Чаще всего барнаульцы приобретают на 1 сентября букеты из хризантем, кенийской розы, гербер. Популярны и невысокие розы: большие слишком громоздкие для первоклашек.

Одно из главных требований к цветам на 1 сентября – их стойкость, отмечают флористы: букет должен достойно выдержать линейку, давку, толкотню и попасть в руки к учителю в опрятном виде. Поэтому в букетах используют прославленные своей "неубиваемостью" альстромерии, гипсофилы. Такой букет будет спокойно стоять несколько дней и уж точно переживет линейку на улице при любой погоде.

Интересно, что каждый год в моду входят разные цветы. Например, в прошлом году во "Флорисе" гербера не пользовалась популярностью, зато в этом – цветок на первых позициях, говорит Екатерина:

"Предпочтения покупателей постоянно меняются. Не будет так, что в один год любят розы и в следующие сезоны тоже будут любить розы. Впрочем, многое зависит и от характера букета. Так, в смешанных выбирают розу и герберу. Покупают и подсолнухи".

Ещё один тренд этого года – аквабоксы. Это специальная компактная упаковка для цветов, которая удерживает водные растворы. В машине букет может долго продержаться в вертикальном положении, а в помещении способен стоять без вазы:

"На первое сентября у нас популярны аквабоксы (разнообразные коробочки для цветов), куда вставляется фигурный единорог, мишка, либо ещё какое-то детское животное. Далее в эту композицию добавляют цветы. Но такие боксы обойдутся дороже, потому что далеко не всё зависит от цветочного состава букета".

И ромашковые поля

Не обязательно покупать букет в цветочных магазинах. Можно собрать красивую композицию и из обычных садовых цветов. Нет дачи – тоже не беда: к 1 сентября на улицах Барнаула полно садоводов, которые наперебой предлагают цветы со своего участка. Можете взять целую охапку. Ромашки предлагают по 15 рублей за штуку, а мимозы – по 50 рублей. Стандартные упаковочные конверты можно купить в любом цветочном магазине за 30-50 рублей. В таком случае букет обойдётся за 200-300 рублей.

Что делать, если нет времени искать букет

1 сентября уже завтра, а вы допоздна на работе? Сейчас легко заказать букет по интернету и вам привезут его по нужному адресу. А чтобы вы точно знали, что покупаете, перед отправкой его обещают сфотографировать. Так, продавец в магазине "Первый цветочный" рассказала, что уже несколько дней работает как раз на доставку и собирает композиции ко Дню знаний. Заказы поступают и в Instagram, и по номеру телефона.

У каждого магазина свои условия, поэтому прежде чем оформлять заказ, убедитесь, что вы всё правильно поняли и вас не ждёт неприятный сюрприз, когда доставка будет дороже самого букета.

Кстати, во многих крупных супермаркетах сейчас тоже предлагают готовые цветочные композиции. Причём вполне недорого – от 250 рублей.

Ну и, кроме того, совсем не обязательно дарить учителю традиционные цветы: можно собрать композицию из сладостей, игрушек или карандашей и ручек (да-да, сейчас такое тоже делают). И такой подарок может оказаться нужнее.