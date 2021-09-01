"Долгий ковид" может сохраняться у пациентов в течение шести-девяти месяцев после болезни

"Долгий ковид" у пациентов, перенёсших коронавирус, может оставаться в течение шести-девяти месяцев и дольше. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания – так называемый "длинный ковид" – могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", – цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Мурашко отметил, что пациенты, испытавшие проблемы со здоровьем после коронавируса, должны оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации и направляться для реабилитации или лечения в амбулаторных или же стационарных условиях. Особенно важно это для пожилых пациентов, которые более подвержены тяжёлому течению COVID-19, подчеркнул министр.