Главный тренер сборной России рассказал о готовности команды к встрече с хорватами

Главный тренер обновлённой сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о готовности футболистов к матчу со сборной Хорватии. Слова специалиста передаёт Sport24.

По словам Карпина, тренерский штаб собирается ежедневно в 23 часа, но на данный момент в команде много моментов, не отработанных до конца.

Сам тренер отметил, что пока он не волнуется, но от предматчевого мандража перед завтрашней игрой ему не уйти.

Карпин также отметил, что вопрос с основным голкипером пока не решён, а вопросом назначения капитана занимались сами футболисты.

Напомним, что встреча со сборной Хорватии состоится 1 сентября в 21:45 (мск).