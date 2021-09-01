В мэрии показали подсветку конструкции "Барнаул орденоносный"

Пресс-служба мэрии Барнаула показала подсветку конструкции "Барнаул орденоносный". Яркий свет будет украшать буквы по вечерам.

Напомним, металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" первоначально установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно: тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания.

В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить её.

В декабре 2020 года стало известно, что новую конструкцию могут разместить на здании мэрии по ул. Гоголя, 48, но рассматривались и другие варианты. В апреле 2021-го всё же было решено установить надпись "Барнаул орденоносный" на крыше горадминистрации.