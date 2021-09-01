В мэрии показали подсветку конструкции "Барнаул орденоносный"

Пресс-служба мэрии Барнаула показала подсветку конструкции "Барнаул орденоносный". Яркий свет будет украшать буквы по вечерам.
Напомним, металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" первоначально установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно: тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания.
В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить её.
В декабре 2020 года стало известно, что новую конструкцию могут разместить на здании мэрии по ул. Гоголя, 48, но рассматривались и другие варианты. В апреле 2021-го всё же было решено установить надпись "Барнаул орденоносный" на крыше горадминистрации.
Комментарии
Клоунада и бездарная трата денег налогоплательщиков!!!
Сделали вы, а стыдно мне.
А что тебе стыдно то, совестливый ты наш.
А стыдно, что орден нацеплен дедушкин, а серп и молот(символ труда) на нём спилен.
1.09.2021 08:54
- гость -
Так сейчас и трудяг то нет, одни менеджеры дилеры, брокеры.....
Администрацию они наряжают, а вечный огонь у мемориала погасили... Не все то золото, что блестит
А кто продукцию выпускает?Клавиатурные интернетовские трудяги? ) А торговцы перекупают...
1.09.2021 08:54
- гость -
врешь. сходи посмотри, все на месте
Барнаул! Звонят колокола!
Барнаул! Златые купола!
Барнаул! По золоту икон
Проходит летопись времён!
Символ труда забыли при изготовлении,потеряли при транспортировки или во время монтажа.
одни менеджеры дилеры, брокеры.....
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Вот она вся суть этой партии -воровать и подачки раздавать перед выборами!
1.09.2021 10:09
- гость -
Все уже на месте. Мелкие детали при монтаже - в последнюю очередь.
Ну тогда ещё ничего.И третью "О" не забыли вставить.А то на последней фотографии её не было )
Не там это должно быть!