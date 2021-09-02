Тысячи алтайских первоклашек сегодня, 2 сентября, приступают к занятиям в школах. А сколько их ещё будет за 9 или 11 школьных лет. Сколько стихов они выучат, сколько теорем докажут, сколько нормативов сдадут. Сколько коленок разобьют, сколько друзей найдут и потеряют, сколько ошибутся или преодолеют себя – такие уроки они тоже получат в школе. Мы с коллегами тоже ударились в ностальгию и вспомнили свои уроки и главные выводы, который каждый из нас вынес из школы.

Ирина Киселёва

В пятом классе я купила пачку петард, но одной взрывать их было неинтересно. Поэтому протестировать их я решила с одноклассниками напротив школьного крыльца. На месте преступления меня поймала учитель начальных классов (долго потом я её не любила, да если честно, и сейчас остался осадочек) и отвела в кабинет к директору. Потом вызвали папу. Так я узнала, что спички детям не игрушка.

В школе нам строго запрещали сидеть на подоконниках, но всё равно все сидели, в том числе и я. Учителя и уборщицы нас за это страшно гоняли. И каждый раз, завидев их в коридоре, мы спрыгивали с этих огромных подоконников. Один раз меня угораздило зацепиться лямкой рюкзака за оконную ручку. При виде учителя, я спрыгнула и рванула за собой огромную раму. Звон стекла был оглушительным. А я думала, что меня разрезало на несколько частей. Директор вызвала папу. Папа окно застеклил, а я с 1998 года сижу исключительно на стульях и лавочках.

Через год меня перевели в новый класс. И тут я поняла: себя в обиду давать нельзя и по возможности бить первой. На первый взгляд, странные выводы для девочки. Но тот, кто переходил из одной школы в другую, поймёт. Новеньким всегда устраивают "проверку на вшивость", и если не дать отпор сразу, есть все шансы быть затравленным. В новом классе уже была сформирована своя компания лидеров и именно они диктовали с кем дружить, а с кем и разговаривать не стоит, можно только издеваться. К счастью, мой старший брат с детства на мне отрабатывал приёмы рукопашного боя и эти уроки не прошли даром. Буквально пара потасовок и все "проверки" в классе закончились. Папу, правда, не один раз вызывали в школу, но он всегда был за меня. А вызывали его, наверное, просто потому, что он красивый мужчина и его очень любили педагоги.

Саша Соколов, 21А класс

Пожалуй, главное, что я усвоил из 11 лет в школе, – нужно больше слушать себя, а не других. Нам постоянно говорят о том, что мы что-то должны: ходить каждый день на уроки, делать домашние задания, готовиться к ненавистным экзаменам. И создаётся впечатление, что вся наша жизнь зависит именно от этого. Мол, будешь прилежно всё выполнять и хорошо учиться – и в жизни всё сложится.

Но на деле всё работает чуть иначе. И во всех этих "должен" легко упустить свои собственные желания: чем ты хочешь заниматься в жизни и к чему стремиться, что приносит тебе радость. Не знаю, как у других, но у меня в школе так и было. Многие одноклассники накануне выпуска просто не знали, чего хотят: за всеми "должностными обязанностями" у них просто не было времени и возможности об этом подумать. Надеюсь, сейчас в школах профориентации уделяют больше внимания. Ведь оценки и "домашка" – это мелочи. Но понимаем мы это, когда школьные годы уже позади.

Катя Смолихина

Из математики в жизнь: у задачи может не быть одного единственного верного решения.

Маша Власова

Школьные друзья – не те, кем кажутся, некоторые учителя могут очень сильно повлиять на твою жизнь, а некоторым – в школе совсем не место. Значимость оценок слишком завышена, медаль нужна, только чтобы получать большую стипендию в вузе, а низкие баллы за ЕГЭ по математике вообще не стоили пролитых из-за них слёз (привет, гуманитарии). А ещё – в школьных коридорах совершенно незаметно может ходить будущая любовь всей твоей жизни.

Мария Лаврищева

Мне кажется, старшеклассникам стоит заниматься тем, что действительно интересно – больше обращать внимание на нужные для поступления предметы, потому что в основном потом только эти знания пригодятся в университете. Многие считают, что математика бесполезна, если ты условно гуманитарий. Но меня она выручала много раз – как минимум помогать брату с "домашкой". Так что забивать на математику с физикой совсем тоже не стоит.

Елена Лепезина

Когда я перешла в новую школу, вдруг оказалось, что мои прежние "пятёрки с плюсом" по русскому языку и литературе ничего не значат: там мои знания еле-еле дотягивали до четвёрок и троек. И это стало главным уроком: даже если тебе кажется, что ты звезда, просто знай, что в другой галактике придётся очень потрудиться, чтобы светить самой, а не отсвечивать от других.

Почти все в классе к контрольным готовили шпаргалки. Ребята рассказывали легенды, как с их помощью получали пятёрки даже практически в безнадежных случаях. Я тоже приготовила. Но контрольную не написала: все мысли были только о том, как достать записки (наглости не хватало), а не как решать задачи. После я всё же готовила шпаргалки к проверочным (так материал запоминается лучше), но оставляла их дома или отдавала одноклассникам. А для меня урок: главные шпаргалки находятся в твоей голове.

Вячеслав Кондаков

Мама всегда говорила: "Не важно, почему другие получили двойку. Главное, почему ты". Это главный девиз из школы: не смотри на других, а спрашивай с себя.

Расскажите, а какие школьные уроки стали главными для вас?