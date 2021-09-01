Мэр Барнаула поздравил жителей города с Днём знаний

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днём знаний. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте города.

"День знаний – праздник особый, к которому с одинаковым трепетом относятся как дети, так и взрослые. Он связан с самыми тёплыми воспоминаниями: первый школьный звонок и первый учитель, новые учебники и хорошие оценки, верные друзья и интересные открытия", – подчеркнул Франк.

По его словам, в этот день в барнаульские школы, лицеи и гимназии придут более 85 тысяч учеников, в том числе 10 тысяч первоклассников и четыре тысячи будущих выпускников.

Градоначальник также выразил благодарность учителям. Он пожелал всем педагогам успехов "в нелёгком и очень ответственном труде", любви и уважения учеников.

"Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть наступивший учебный год станет успешным и интересным! С праздником!" – поздравил мэр.

Напомним, что из-за коронавируса линейки в барнаульских школах пройдут на свежем воздухе.