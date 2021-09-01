Диетолог назвала идеальный завтрак в сентябре

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала есть на завтрак яйца с хлебом в сентябре. Именно эти составляющие помогут успешно вернуться детям к занятиям или прийти в себя после отпуска, рассказала специалист в эфире радио Sputnik.

По её словам, в первые недели после долгого отдыха организму нужно помочь настроить нервную систему на рабочий ритм. В этом случае на завтрак нужны витамины группы B – их можно получить из цельнозернового и ржаного хлеба, а также цельнозерновых каш. Эти витамины – "допинг" для всей нервной системы, а ещё без них не происходят метаболические процессы. Также Соломатина рекомендовала регулярно завтракать яйцами, которые отлично сказываются на работе мозга.

"В первую очередь, это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", – сказала она.

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