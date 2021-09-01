Эксперты назвали причину крушения экспериментального самолёта Ил-112В в Подмосковье

Специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) назвали причину крушения лёгкого транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, которое произошло 17 августа. Как сообщает "Коммерсантъ", критическая ситуация возникла из-за мощного "керосинового пожара".
Возгорание произошло через несколько минут после взлёта. В результате самолёт ушёл в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва тяги правого элерона. Кроме того, эксперты также установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.
Напомним, что крушение Ил-112В произошло во время тренировочного полёта у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: командир, лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.
Согласно видеозаписям, у самолёта загорелся двигатель, после чего он начал терять высоту, перевернулся и рухнул. Следователи рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.
Комментарии
Какой-то этот самолет... Некрасивый. Сам толстый, а крылышки маленькие. Читал, что он вообще спроектирован с ошибками и оказался тяжелым с маленькой грузоподъемностью. Может ну его нафиг? Или доработать копитально.
Да уж кто-то как-то решит,не заглядывая в соцсети )
Они не нужен .
В советское время качество сборки и производства всегда хронически страдало.
Решалось всё военной приёмкой и тем, что за брак на военных производствах (а самолёты всегда строились с расчётом на военное применение) была реальная уголовная ответственность.
А сейчас - ни собственных технологий, ни контроля, ни ответственности.
И в жизнь пришла молодёжь, которая вообще не способна что-то производить, каждые пять минут тупо отвлекаясь на смартфон и соцсети.
Утрата страной технологической независимости, когда буквально вся электроника и электрика уже китайские, - это катастрофа, значение которой будет иметь разрушительные последствия для самого существования страны.
1.09.2021 10:45
- гость -
Очень не хочется с вами соглашаться, но, к сожалению, Вы прАвы.
Очень нужный самолет. Ресурс Ан-26 совсем скоро закончится, а замены нет.
Недавно в одном интервью Шойгу сказал про обкатку новой военной техники(уже принятой на вооружение) в Сирии.Из трёхсот новых разработок отказались от 15-ти после проверки на практике.
Надо ещё больше кумовских барагозиных, минсельхоз ватрушев, и другие , ещё надо больше тупней садить в управление, и по на ледству передавать должности, уродство ВЕДРА.
1.09.2021 11:29
- гость -
Всего 5%. Не плохо.
Чтоб самолёты не падали, надо в первый испытательный полёт всех проектировщиков и ответственных первых лиц садить на борт.
Эксперты назвали причину крушения экспериментального самолёта Ил-112В в Подмосковье
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Просто он тяжелее воздуха - резюмировал эксперт.