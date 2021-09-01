Эксперты назвали причину крушения экспериментального самолёта Ил-112В в Подмосковье

Специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) назвали причину крушения лёгкого транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, которое произошло 17 августа. Как сообщает "Коммерсантъ", критическая ситуация возникла из-за мощного "керосинового пожара".

Возгорание произошло через несколько минут после взлёта. В результате самолёт ушёл в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва тяги правого элерона. Кроме того, эксперты также установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.

Напомним, что крушение Ил-112В произошло во время тренировочного полёта у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: командир, лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Согласно видеозаписям, у самолёта загорелся двигатель, после чего он начал терять высоту, перевернулся и рухнул. Следователи рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.