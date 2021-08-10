Строй карьеру со школьной скамьи: в Барнауле открыт набор в СГК-классы

В барнаульской школе №53 с сентября 2021 года при поддержке Фонда Андрея Мельниченко начнет работу профильный класс Сибирской генерирующей компании. У восьмиклассников появится возможность не только получить качественное образование в рамках естественно-математического направления, но и начать выстраивать свои карьерные планы после получения профессионального образования, чтобы в будущем стать энергетиками и трудоустроиться на предприятия СГК. Прием заявлений ведется до 18 августа.
В 2021 году Фонд Андрея Мельниченко начал работу в рамках новой программы — "Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК".
С нового учебного года в Барнауле на базе школы №53 открываются специализированные классы для подготовки будущих энергетиков. Чтобы попасть в новый СГК-класс, будущим восьмиклассникам необходимо пройти конкурсный отбор:
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до 18 августа — подать заявление в письменной форме в МБОУ СОШ №53 по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, №23;
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20–23 августа — пройти вступительные испытания по профильным предметам. Это будут контрольные работы базового уровня по математике и физике;
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23 августа — пройти собеседование и показать свою готовность к обучению.
Бонусы и привилегии
- Обучение. Школьники будут изучать физику и математику на углубленном уровне и качественно готовиться к профильным экзаменам в рамках ОГЭ и ЕГЭ.
- Техническое оснащение. Занятия будут проходить в оборудованном современном центре школы, а также в Центре детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" и Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова.
- Проектная работа. Вместе с преподавателями учащиеся СГК-классов будут работать над технологическими проектами, участвовать в конкурсах, олимпиадах, российских и зарубежных выставках при поддержке Фонда.
- Стипендия. Для лучших учеников предусмотрены стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве.
"Так мы сможем дать возможность каждому учащемуся выбрать свой профессиональный путь и начать строить карьерную траекторию со школьной скамьи. Это очень важно, ведь воспитание высококвалифицированных кадров — это обязательное условие для динамичного развития российских городов и регионов, это залог процветания нашей страны", — отметил Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко
Школа закончится, а что дальше?
После завершения обучения в СГК-классе Фонда Андрея Мельниченко учащиеся, которые поступят на энергетические специальности в вузы и ссузы, смогут:
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проходить практики и стажировки под руководством опытных наставников на предприятиях Сибирской генерирующей компании,
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претендовать на именную стипендию,
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после получения профессии трудоустроиться на предприятия компании.
Результаты вступительных испытаний будут опубликованы на сайте 25 августа.
Контактная информация:
город Барнаул, проспект Космонавтов, №23, "Средняя общеобразовательная школа № 53 с
углубленным изучением отдельных предметов",
Маслова Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе,
телефоны: 8 (3852) 56-79-40, 8 (3852) 56-79-45, электронная почта school53@list.ru.