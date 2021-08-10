Строй карьеру со школьной скамьи: в Барнауле открыт набор в СГК-классы

В барнаульской школе №53 с сентября 2021 года при поддержке Фонда Андрея Мельниченко начнет работу профильный класс Сибирской генерирующей компании. У восьмиклассников появится возможность не только получить качественное образование в рамках естественно-математического направления, но и начать выстраивать свои карьерные планы после получения профессионального образования, чтобы в будущем стать энергетиками и трудоустроиться на предприятия СГК. Прием заявлений ведется до 18 августа.

В 2021 году Фонд Андрея Мельниченко начал работу в рамках новой программы — "Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК".

С нового учебного года в Барнауле на базе школы №53 открываются специализированные классы для подготовки будущих энергетиков. Чтобы попасть в новый СГК-класс, будущим восьмиклассникам необходимо пройти конкурсный отбор:

до 18 августа — подать заявление в письменной форме в МБОУ СОШ №53 по адресу: город Барнаул, проспект Космонавтов, №23;

20–23 августа — пройти вступительные испытания по профильным предметам. Это будут контрольные работы базового уровня по математике и физике;

23 августа — пройти собеседование и показать свою готовность к обучению.

Бонусы и привилегии

Обучение. Школьники будут изучать физику и математику на углубленном уровне и качественно готовиться к профильным экзаменам в рамках ОГЭ и ЕГЭ. Техническое оснащение. Занятия будут проходить в оборудованном современном центре школы, а также в Центре детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" и Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова. Проектная работа. Вместе с преподавателями учащиеся СГК-классов будут работать над технологическими проектами, участвовать в конкурсах, олимпиадах, российских и зарубежных выставках при поддержке Фонда. Стипендия. Для лучших учеников предусмотрены стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве.

"Так мы сможем дать возможность каждому учащемуся выбрать свой профессиональный путь и начать строить карьерную траекторию со школьной скамьи. Это очень важно, ведь воспитание высококвалифицированных кадров — это обязательное условие для динамичного развития российских городов и регионов, это залог процветания нашей страны", — отметил Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко

Школа закончится, а что дальше?

После завершения обучения в СГК-классе Фонда Андрея Мельниченко учащиеся, которые поступят на энергетические специальности в вузы и ссузы, смогут:

проходить практики и стажировки под руководством опытных наставников на предприятиях Сибирской генерирующей компании,

претендовать на именную стипендию,

после получения профессии трудоустроиться на предприятия компании.

Результаты вступительных испытаний будут опубликованы на сайте 25 августа.

Контактная информация:

город Барнаул, проспект Космонавтов, №23, "Средняя общеобразовательная школа № 53 с

углубленным изучением отдельных предметов",

Маслова Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе,

телефоны: 8 (3852) 56-79-40, 8 (3852) 56-79-45, электронная почта school53@list.ru.