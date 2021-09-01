370 млн рублей выделили на горячее питание школьников в Барнауле

Совещание по готовности к организации питания школьников провели в мэрии Барнаула. Как рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль, в новом учебном году на горячие обеды для детей власти выделили более 370 млн рублей.

С 1 сентября в 84 школах около 38 тысяч учащихся 1-4 классов начнут получать бесплатное горячее питание. Муль отметил, что конкурсные процедуры проведены, заключены контракты с участниками аукционов. Операторами школьного питания разработано и утверждено примерное меню. Руководителями образовательных организаций меню согласовано и размещено на официальных сайтах школ.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в этом учебном году также начнёт свою работу общественная межведомственная комиссия по контролю за организацией питания.

Также продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры в школах. Так, в 2021 году проведён ремонт пищеблоков, приобретено новое технологическое оборудование и мебель в 40 образовательных организаций на сумму более 16 млн рублей. Всё технологическое оборудование готово к работе.