370 млн рублей выделили на горячее питание школьников в Барнауле

Совещание по готовности к организации питания школьников провели в мэрии Барнаула. Как рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль, в новом учебном году на горячие обеды для детей власти выделили более 370 млн рублей.
С 1 сентября в 84 школах около 38 тысяч учащихся 1-4 классов начнут получать бесплатное горячее питание. Муль отметил, что конкурсные процедуры проведены, заключены контракты с участниками аукционов. Операторами школьного питания разработано и утверждено примерное меню. Руководителями образовательных организаций меню согласовано и размещено на официальных сайтах школ.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в этом учебном году также начнёт свою работу общественная межведомственная комиссия по контролю за организацией питания.
Также продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры в школах. Так, в 2021 году проведён ремонт пищеблоков, приобретено новое технологическое оборудование и мебель в 40 образовательных организаций на сумму более 16 млн рублей. Всё технологическое оборудование готово к работе.
Комментарии
Лишь бы вкусные были! Чтобы дети бежали за ними на перемене, как мы когда-то. До сих пор в ушах звонкие крики "В столовую!!!"
Ну так то здорово! только всем остальным ученикам вчера объявили, что питание подорожает с 70-ти рублей за обед, до 95 ! рублей...Ни чё так, подорожание!
370млн. руб./38 тыс. чел=9,73тыс.руб в год. на чел. ОЧЕНЬ мало для нормального горячего питания, да-же с учетом каникул.
за 95 рублей будут лобстерами с икрой кормить?
"Глобус" с червяками и Скурлатовым ?
1.09.2021 11:42
гость
Ну я в 2гисе почитал отзывы родителей о комбинате школьного питания Глобус. Читал и думал "Как же так?..." А средний балл там — 1,4 из 5...