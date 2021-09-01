Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры 1 и 2 сентября

Барнаульский "Коммунальщик" сыграет на своём стадионе 1 и 2 сентября. В очередном туре чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве алтайские девушки встретятся с командой "Динамо-Электросталь". Это действующие чемпионки страны и лидеры сезона 2021 года.

После 14 матчей в активе подмосковных хоккеисток 38 очков. "Коммунальщик" в 14 играх набрал 22 очка и занимает 4-е место. В этом сезоне команды уже встречались в Электростали. В первом туре чемпионата России 15 и 16 мая барнаульские девушки дважды уступили с результатами 2:7 и 3:5.

1 и 2 сентября поединки пройдут на стадионе "Коммунальщик" по адресу: ул. Малахова, 134. Начало игр – в 19:00.