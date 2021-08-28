"Наследники Ползунова" успешно выступили на первенстве Алтайского края по шахматам

Воспитанники шахматного клуба барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, успешно выступили на первенстве Алтайского края по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет.

Первенство Алтайского края по классическим шахматам прошло в Барнауле с 16 по 22 августа. В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов, сыгравших по швейцарской системе в девять туров с серьёзным контролем 90 минут на партию и 30 секунд на каждый ход. В числе участников 5 школьников, которые являются учащимися шахматного клуба центра "Наследники Ползунова".

Лучший результат среди них показала Анжелика Говорова, выступавшая в возрастной группе среди девочек до 13 лет. В девяти партиях Анжелика набрала 7 очков и заняла второе место по итогам турнира. Имея восьмую стартовую позицию в рейтинге, спортсменка смогла превзойти опытных соперниц.

Достойно на краевом первенстве выступили Александр и Татьяна Кузнецовы, завоевавшие бронзу каждый в своей группе. Александр играл в категории мальчиков до 11 лет и в девяти партиях набрал 7 очков. Его старшая сестра Татьяна, выступавшая в возрастной группе девушек до 15 лет, играла с более возрастными соперницами и по результатам соревнования набрала 4 очка в шести партиях.

Семён Копцев ("Юноши до 15 лет") набрал 5 очков и разделил 6-10 места, и Захар Чернышов ("Мальчики до 13 лет") набрал 4 очка в девяти партиях. Такие мероприятия позволяют юным спортсменам повысить свое игровое мастерство, двигаться к намеченной цели и достижению высочайших результатов.

Руководитель шахматного клуба центра Виктор Эртель, который вошел в состав судейской бригады первенства Алтайского края по классическим шахматам, прокомментировал выступление своих подопечных.

"Ребята – молодцы! Они всё лето трудились и поддерживали свою спортивную форму. Это первенство – главное шахматное событие года в крае, оно дало участникам бесценный опыт игры с сильными соперниками и показало их желание расти и развиваться. Все школьники и их родители с нетерпением ждут старта занятий в нашем шахматном клубе, чтобы вновь с головой окунуться в мир шахмат", — рассказал он.