Среда, 1 Сентябрь, 20:08

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,28
€ 86,67
13°


6312185 +23508
Обь
78см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

"Наследники Ползунова" успешно выступили на первенстве Алтайского края по шахматам

, ИА "Амител"
Участие в турнире приняли более 150 спортсменов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Воспитанники шахматного клуба барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, успешно выступили на первенстве Алтайского края по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет.

Первенство Алтайского края по классическим шахматам прошло в Барнауле с 16 по 22 августа. В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов, сыгравших по швейцарской системе в девять туров с серьёзным контролем 90 минут на партию и 30 секунд на каждый ход. В числе участников 5 школьников, которые являются учащимися шахматного клуба центра "Наследники Ползунова".

Лучший результат среди них показала Анжелика Говорова, выступавшая в возрастной группе среди девочек до 13 лет. В девяти партиях Анжелика набрала 7 очков и заняла второе место по итогам турнира. Имея восьмую стартовую позицию в рейтинге, спортсменка смогла превзойти опытных соперниц.

Достойно на краевом первенстве выступили Александр и Татьяна Кузнецовы, завоевавшие бронзу каждый в своей группе. Александр играл в категории мальчиков до 11 лет и в девяти партиях набрал 7 очков. Его старшая сестра Татьяна, выступавшая в возрастной группе девушек до 15 лет, играла с более возрастными соперницами и по результатам соревнования набрала 4 очка в шести партиях.

Семён Копцев ("Юноши до 15 лет") набрал 5 очков и разделил 6-10 места, и Захар Чернышов ("Мальчики до 13 лет") набрал 4 очка в девяти партиях. Такие мероприятия позволяют юным спортсменам повысить свое игровое мастерство, двигаться к намеченной цели и достижению высочайших результатов.

Руководитель шахматного клуба центра Виктор Эртель, который вошел в состав судейской бригады первенства Алтайского края по классическим шахматам, прокомментировал выступление своих подопечных.

"Ребята – молодцы! Они всё лето трудились и поддерживали свою спортивную форму. Это первенство – главное шахматное событие года в крае, оно дало участникам бесценный опыт игры с сильными соперниками и показало их желание расти и развиваться. Все школьники и их родители с нетерпением ждут старта занятий в нашем шахматном клубе, чтобы вновь с головой окунуться в мир шахмат", — рассказал он.


Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
19:56
Алтайские школы и вузы начинают учебный год в очном формате 0
19:25
"И моряком, и летчиком". Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве 0
18:51
Россиян предупредили о вспышке коронавируса в России осенью 0
18:19
Те же цветы и банты, но атмосфера особая. Как отметили 1 сентября в старейшей школе города 0
17:59
Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек 0
17:39
"Страшный вред нашему миру". Познер заявил о ненависти к Сталину и Гитлеру одновременно 1
17:26
Военные вновь перекроют участок трассы в Алтайском крае 1
17:09
В ГИБДД рассказали подробности наезда на 10-летнего мальчика женщиной-водителем 0
16:53
Бийский инваспортсмен Егор Ефросинин взял серебро на Паралимпиаде в Токио 2
16:40
ГИБДД Барнаула поддержала идею изменения ПДД для электросамокатов 3
16:23
В России за сутки выявили 18 368 случаев коронавируса 1
16:08
РБК: Сбербанк планирует начать выдавать ипотеку с 18 лет 4
15:55
Убирай или плати. В Барнауле водитель не высадил школьника, которого вырвало в маршрутке 26
15:37
Россияне получили возможность обжаловать штрафы от ГИБДД через "Госуслуги" 0
15:23
Соцсети: женщина-водитель перепутала педали и наехала на ребёнка в Барнауле 6
15:07
Торт из конопли и мужской стриптиз. Моргенштерн отметил свадьбу за 10 млн рублей 4
14:50
Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда? 13
14:36
День знаний – как Новый год. Путин поздравил школьников с 1 сентября 0
14:21
Жительница Барнаула вложила в "Финико" более 5 млн рублей и потеряла всю сумму 17
14:06
Бывшую воинскую часть в алтайском селе планируют превратить в культурно-спортивный квартал 1
13:53
32 многоквартирных дома в Барнауле останутся без горячей воды до полутора суток 0
13:40
Два воспитанника алтайского волейбола сыграют за сборную на чемпионате Европы 0
13:24
Губернатор Томенко принял участие в линейке в Налобихинской школе имени Скурлатова 1
13:07
МЧС эвакуировали тело погибшего вице-президента Федерации рафтинга Алтайского края 6
12:55
С первого сентября родители дошкольников начнут получать полное возмещение больничного 0
12:49
В Алтайском крае за сутки выявили 246 случаев COVID-19 5
12:32
Барнаульцы оказались меньше довольны своей жизнью, чем большинство россиян 8
12:15
Всем по 15 тысяч! Кто и когда из силовиков и военных получит выплату от Путина? 19
12:02
Театр кукол "Сказка" открыли в Барнауле. С Карабасом-Барабасом и Халерией Хай-Титаникой 8
11:49
Легковушка залетела под полуприцеп грузовика на Чуйском тракте 1
11:32
Моргенштерн заявил о планах стать президентом России 15
11:16
Общежития АлтГПУ впервые капитально ремонтируют со времён постройки 0
11:01
Полиция потребует оснастить все барнаульские автобусы видеокамерами 4
10:48
Пьяный лихач насмерть сбил 16-летнюю девушку в Алтайском крае 6
10:33
Кабмин запретил закупать импортные компьютеры, ноутбуки и планшеты 19
10:18
Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры 1 и 2 сентября 0
10:02
370 млн рублей выделили на горячее питание школьников в Барнауле 6
09:45
Эксперты назвали причину крушения экспериментального самолёта Ил-112В в Подмосковье 11
09:30
Как в Барнауле появились "свет", телефоны и автомобили. 1900 год в подкасте "Столица мира" 2
09:20
Диетолог назвала идеальный завтрак в сентябре 8
09:08
Мэр Барнаула поздравил жителей города с Днём знаний 0
08:52
39 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
08:35
Губернатор Алтайского края поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний 0
08:20
Клумбы и лебеди из старых покрышек запрещены. Куда теперь девать старые колёса 42
08:09
В мэрии показали подсветку конструкции "Барнаул орденоносный" 15
07:51
Диетолог назвала кашу, которая эффективно помогает бороться с повышением давления 2
07:33
Гаражная амнистия. Для чего она нужна и кто может оформить гараж в собственность? 6
07:17
"Долгий ковид" может сохраняться у пациентов в течение шести-девяти месяцев после болезни 1
07:11
Без учеников и звонков. В Барнауле продают здание старейшей 125-летней городской школы 16
06:48
17 лет трагедии в Беслане. Фотохроника 12
06:30
Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить? 18
06:21
День знаний в СССР. Как это было 11
06:01
В первый класс без дождей. Какая погода будет 1 сентября в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.