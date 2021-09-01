Полиция потребует оснастить все барнаульские автобусы видеокамерами

Барнаульские автобусы могут в обязательном порядке оснастить камерами видеонаблюдения. С такой инициативой собирается обратиться полиция краевой столицы – 3 сентября на сессии БГД выступит начальник управления МВД по Барнаулу Александр Майдоров.

Как сообщает "Толк", в докладе начальника барнаульской полиции указано, что камеры нужны "в целях повышения уровня контролирующего воздействия на состояние оперативной обстановки". В полиции предполагают, что видеонаблюдение позволит сократить количество правонарушений, а также будет способствовать раскрытию уже совершённых преступлений.

При этом ранее в общественном транспорте Барнаула уже начали устанавливать камеры – первыми этим занялся "Горэлектротранс". Предприятие начало эту работу ещё в 2014 году, а поводом тому стали требования федерального закона "О транспортной безопасности". Тогда на эти цели пришлось потратить 12 млн рублей.

После установки камер полиция стала часто обращаться в организацию за материалами. Иногда это связано с мелкими кражами в самом транспорте, а порой – помогает разобраться в обстоятельствах ДТП.

Как отметил барнаульский перевозчик Антон Еньшин, который обслуживает городские маршруты № 6, 41 и 78, уже на стадии конкурсной процедуры, при розыгрыше того или иного маршрута среди прочих критериев комиссия учитывает наличие камер видеонаблюдения. Он отметил, что из 55 единиц техники на его предприятии 45 уже оснащены камерами. Один комплект обходится в 25-30 тысяч рублей, что для перевозчиков довольно накладно.

Еньшин отметил, что некоторые перевозчики устанавливают в своих автобусах обычные видеорегистраторы, которые якобы одновременно снимают то, что происходит на дороге и в салоне. Однако, по словам перевозчика, непрофессиональное оборудование не выполняет свою задачу.