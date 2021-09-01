Общежития АлтГПУ впервые капитально ремонтируют со времён постройки

Общежития АлтГПУ впервые капитально отремонтируют в 2021 году. Как рассказала ректор педуниверситета Ирина Лазаренко, на эти цели из федерального бюджета выделили 180 млн рублей.

Сейчас капремонт идёт в четырёх зданиях – 1964, 1972, 1976 и 1981 годов постройки. Как отметила ректор, ранее строения не "капиталили" – выполнялись только текущие ремонты в случае необходимости.

"Из федерального бюджета нам в 2019 году были выделены средства в объеме 180 млн рублей, одну треть нам довели в 2020 году, две трети – в 2021 году. Ремонт проводится в коридорах, санитарных узлах, полностью меняется электропроводка, освещение. Также модернизируется система контроля доступа в университет, система противопожарной безопасности и так далее. Обновляется и материальная база – плиты, часть мебели", – цитирует слова Лазаренко "Катунь 24".

В соцсетях студенты, которые уже заехали в общежития, выставили фотографии помещений, сообщив, что продолжающийся ремонт и неубранный строительный мусор создаёт им неудобства. По словам ректора, ремонт действительно должен был закончиться раньше, но подрядная организация и клининговая компания затянули сроки. На дистанционное обучение студентов было решено не переводить – этот вопрос был согласован с самими обучающимися.

Завершение ремонта и уборки официально запланировано на 30 сентября 2021 года в связи с тем, что пришлось заключать дополнительные соглашения по закупке стройматериалов. Однако Лазаренко отметила, что при позитивном стечении обстоятельств все работы завершатся к концу следующей недели – то есть к 12 сентября.