Моргенштерн заявил о планах стать президентом России

Российский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, собрался в президенты России. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.
"Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну… Чувствуете, что я президентом буду через лет 10-15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет", – заявил музыкант.
Кроме того, в интервью он назвал нынешнего президента России Владимира Путина "красавчиком", потому что "это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир".
Также артист заявил, что если бы сам стал президентом, то сделал бы всех людей счастливыми. А именно – ввёл бы закон, который обязал бы россиян полюбить жизнь, поскольку, по его словам, 90% русского народа её ненавидит.
В конце августа Моргенштерн стал лидером среди звёзд, вызывающих доверие у молодёжи.
Комментарии
И ведь осчасливит зараза.....
Кроме того, в интервью он назвал нынешнего президента России Владимира Путина "красавчиком", потому что "это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир".
Сначала Морген, обдолбанный наркотой, обозвал путина матерщиным словом, а когда Невзоров выложил это видео в интернет, Морген стал орать, что путин красавчик, и писать Невзорову безграмотно про свое видео - УДОЛИ! А Невзоров ответил ему в своей программе - НЕ УДОЛЮ!
Знатно потролил укра.
Угу, а Ксюху в премьеры!!!!!!!!!!!!!
Посмотрел его интервью в Твиттере Гордону. Это конченный человек, без матов не говорит и внешне напоминает "обкуренного". Общество деградирует сильно, упоминая таких. Зачем редакция его рекламирует? Позор!
Стук со дна. аднака
Очень важная новость. Держите в курсе.
Ему надо на Украину, там уже есть один такой клоун, только без партаков.
Эй-эй... давайте не так быстро учиться толерантности... что там у нас: инвалид, гей, чернокожий, женщина.... давайте пусть сначала президентом станут трое более-менее нормальных, а гея оставим на потом... авось не доживу на такой кошмар смотреть...
В президенты надо либо бывшего разведчика чтобы внешнюю политику хорошо понимал, либо созидателя, чтобы страну в сад превратил.
А клоунов нам в жизни хватает.
- гость -
Угу, а Ксюху в премьеры!!!!!!!!!!!!!
не даню милохина
Хуже не будет.
Ну вот, хоть одна годная новость
ура, обдолбыши!
12:47
- гость -
В президенты надо либо бывшего разведчика чтобы внешнюю политику хорошо понимал,
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Пукнул с этого "дипломата"
Президент, которого мы заслужили. Я бы проголосовал лулза ради.