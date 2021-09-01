Моргенштерн заявил о планах стать президентом России

Российский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, собрался в президенты России. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.

"Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну… Чувствуете, что я президентом буду через лет 10-15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет", – заявил музыкант.

Кроме того, в интервью он назвал нынешнего президента России Владимира Путина "красавчиком", потому что "это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир".

Также артист заявил, что если бы сам стал президентом, то сделал бы всех людей счастливыми. А именно – ввёл бы закон, который обязал бы россиян полюбить жизнь, поскольку, по его словам, 90% русского народа её ненавидит.

В конце августа Моргенштерн стал лидером среди звёзд, вызывающих доверие у молодёжи.