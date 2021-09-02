На предприятии "Содружество" в три раза сократили время производственного процесса

На деревообрабатывающем предприятии ООО "Содружество" подвели итоги реализации проекта по оптимизации одного из производственных процессов. Проект реализован при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

За время реализации нацпроекта с 29 января 2021 года удалось снизить время протекания процесса производства более чем в 2,8 раза. В результате перестановки оборудования более чем в три раза сократился путь, который проходит каждая заготовка по цеху в процессе обработки. При внедрении SMED (быстрая переналадка), время выполнения сократилось с 81 до 22 минут.

Также успешно реализована система организации рабочих мест 5С, в результате чего почти в два раза снизилось незавершённое производство в цехе. Внедрение анализа общей эффективности оборудования позволило повысить эффективность его использования с 47% до 61%. Весь комплекс внедренных инструментов бережливого производства обеспечил повышение выработки в пилотном потоке с 1,886 до 2,506 м³/чел. в день.

На предприятии активно развивают систему подачи предложений по улучшениям. Это позволило не только повысить вовлечённость в проект сотрудников, но и во многом упростить процесс работы путём организации более удобных и комфортных рабочих мест. Сами работники, проявляя инициативу, стали предлагать системы хранения на рабочих местах инструментов и приспособлений, при которых поиск любого из них не превышает по длительности 10 секунд.

Предприятие на текущий момент является лидером по количеству пройденных электронных курсов на портале "Академия производительности". Это помогло большинству сотрудников погрузиться в тему инструментов бережливого производства и найти наиболее подходящие для своего функционала.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.