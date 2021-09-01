С первого сентября родители дошкольников начнут получать полное возмещение больничного

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию, сообщает сайт ER.ru.

"До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка. От пяти до семи лет – 80%, и от 8 до 25 лет – 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при оформлении больничного по уходу за ребёнком семья существенно теряла в доходах", – пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии "Единой России" разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребёнком, и это не отражалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

Проблема касалась всех регионов – родители направляли обращения в "Совет матерей" с просьбой исправить ситуацию, рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

"Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребёнком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости", – указала она.





В Алтайском крае также поддержали инициативу. Координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Алтайском крае Ирина Солнцева рассказала, что из-за ситуации с COVID-19 эта мера поддержки особенно важна.

"То, что во время ежегодного послания президент поддержал социальные инициативы, предложенные партией, говорит о его поддержке "Единой России". Оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников – серьёзная социальная мера, которая поможет молодым семьям с детьми в трудную минуту оставаться на плаву. Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса остаётся сложной, эта мера поддержки особенно важна. Когда рисков заболеть становится больше и средства становятся нужны не только на продукты, но и на лекарства, важно, чтобы люди чувствовали себя защищёнными, не боялись потерять доход и оставались с больным ребёнком до его полного выздоровления", – считает координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Алтайском крае Ирина Солнцева.

Напомним, президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному Собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу "Единой России" о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.