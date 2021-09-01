МЧС эвакуировали тело погибшего вице-президента Федерации рафтинга Алтайского края

Сотрудники МЧС эвакуировали тело вице-президента Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилла Косогорова. По информации "Вестей Алтай", его достали из ущелья Башкаус на вертолёте.
Как отметил телеканал, спасателям пришлось задействовать воздушное судно, поскольку добраться туда с помощью альпинистского снаряжения или по воде было проблематично. Для найма авиатехники оперативно собрали более 500 тысяч рублей.
Тело Косогорова уже доставили в Барнаул. Прощание с ним проходит 1 сентября в Покровском соборе с 12:00 до 14:00.
Напомним, 32-летний вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава по реке Башкаус, которая известна своим бурным течением. При проходе участка самой высокой категории сложности каяк Косогорова перевернулся и 32-летний спортсмен утонул. Его тело достали из воды другие участники сплава.
Комментарии
а причем тут мчс!!!!!! Если люди сами нанимали вертолет за свои деньги...
1.09.2021 13:28
- гость -
Ну тут надо знать вопрос — эвакуация тел вертолётом это платно или бесплатно?
Доп.услуги МЧС
У МЧС нет своих вертолетов если что!
1.09.2021 14:08
- гость -
Я удивляюсь, что республика Алтай почему-то не покупает себе вертолёт именно для эвакуации пострадавших и погибших. Купили бы, в Кош-Агаче базировался бы. За лето неоднократно такие случаи возникают, что кого-то срочно надо живым или мёртвым из горных круч выцарапывать. А из Красноярска летать далековато
власти республики Алтай покупают себе дорогие и премиальные джипы, для того что бы возить свои заде, а на людей им все равно. впрочем как и везде