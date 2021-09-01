МЧС эвакуировали тело погибшего вице-президента Федерации рафтинга Алтайского края

Сотрудники МЧС эвакуировали тело вице-президента Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилла Косогорова. По информации "Вестей Алтай", его достали из ущелья Башкаус на вертолёте.

Как отметил телеканал, спасателям пришлось задействовать воздушное судно, поскольку добраться туда с помощью альпинистского снаряжения или по воде было проблематично. Для найма авиатехники оперативно собрали более 500 тысяч рублей.

Тело Косогорова уже доставили в Барнаул. Прощание с ним проходит 1 сентября в Покровском соборе с 12:00 до 14:00.

Напомним, 32-летний вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава по реке Башкаус, которая известна своим бурным течением. При проходе участка самой высокой категории сложности каяк Косогорова перевернулся и 32-летний спортсмен утонул. Его тело достали из воды другие участники сплава.