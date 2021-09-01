Два воспитанника алтайского волейбола сыграют за сборную на чемпионате Европы

Два воспитанника алтайского волейбола сыграют за сборную России на чемпионате Европы. В окончательный состав сборной попали барнаульский воспитанник Фёдор Воронков, а также бийчанин Ильяс Куркаев.

Список игроков, которых главный тренер национальной команды Туомас Саммелвуо пригласил для участия в турнире, опубликовали на сайте Всероссийской федерации волейбола. Всего в российской команде 14 спортсменов. Помимо воспитанников алтайского волейбола, в заявку попали Игорь Кобзарь, Павел Панков, Кирилл Клец, Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин, Евгений Баранов и Валентин Голубев.

Напомним, что Воронков занимался волейболом в барнаульской СШОР "Заря Алтая". С 2012 по 2016 год выступал за барнаульский "Университет" в высшей лиге "Б". Позже Воронков играл за "Нову" из Новокуйбышевска и казанский "Зенит". Этим летом Воронков перешёл в "Зенит" (Санкт-Петербург).

Куркаев начал заниматься волейболом в бийской спортшколе "Зелёный клин". Затем тренировался в Барнауле. Последние годы спортсмен играет за новосибирский "Локомотив". Вместе с "Локо" он становился чемпионом России.

Чемпионат Европы стартует в среду, 1 сентября. Турнир пройдёт в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Участвовать в "Евро" будут 24 лучшие сборные Старого Света. На групповом этапе россияне сыграют с командами Испании, Турции и Финляндии. Первый матч наша сборная проведёт 2 сентября против Турции. Чемпионат Европы завершится 19 сентября.