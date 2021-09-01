Торт из конопли и мужской стриптиз. Моргенштерн отметил свадьбу за 10 млн рублей

Российский рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной 31 августа. Молодожёны расписались в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, а само торжество прошло на теплоходе на Москве-реке.

Как отмечает Telegram-канал Life Shot, на борту парохода, аренда которого стоит 30 тысяч рублей в час, установили баннер с ангелом и аббревиатурой "АД", обозначающей инициалы пары, а также две чёрные скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной и 26 двуспальных кроватей. Подавали гостям бургеры, самсу и пельмени, а из напитков было дешёвое шампанское.

Кроме того, на торжестве был 666-килограммовый торт с ядрами конопли, сообщает "Комсомольская правда". По данным издания, свадьба обошлась Моргенштерну как минимум в 10 млн рублей.

"Рамблер" также отмечает, что мероприятие прошло в стиле 90-х годов: многие гости были одеты в духе той эпохи. Ведущей на свадьбе была Ксения Собчак, там же она снимала выпуск своего шоу "Осторожно, Собчак!" – это было главное условие рэпера.

Одним из номеров был танец голых стриптизёров в масках с лицом Александра Реввы и прикрытых "тарелочками" премии Муз-ТВ. Ранее Моргенштерн не согласился с победой Реввы в номинации "Артист года". Впрочем, позднее комик также посетил церемонию. Среди других гостей на свадьбе были Настя Ивлеева, Дина Саева, Эльдар Джарахов, подравшийся с блогером Диланом, и другие.

О том, что Моргенштерн женится, стало известно в июне. В своём Instagram музыкант тогда опубликовал запись, на которой его девушка Дилара делает ему предложение руки и сердца.