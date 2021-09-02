Такой же, только детский: в Tele2 рассказали, как настроить тариф для ребёнка

Tele2 запускает услугу "Дети онлайн". Если родители подключат её на номере ребёнка, он сможет смотреть обучающие видеоматериалы и детские фильмы от сервиса Wink, а также будет защищён от случайных подписок.

Ребёнок получит доступ к образовательному контенту, тысячам мультфильмов и детских фильмов от видеосервиса Wink. Всего доступно более 3,6 тысячи видеоуроков по литературе, биологии, обществознанию, географии, истории, физике и другим школьным дисциплинам, которые рассчитаны на учеников с 1 по 11 класс.

Коллекция детского контента также включает популярные мультфильмы и анимационные сериалы для малышей и ребят постарше, в том числе отечественные "Смешарики" и "Фиксики", а также произведения студии Disney и анимацию Pixar. При этом услуга "Дети онлайн" защитит их от нежелательного контента.

Услуга доступна пользователям тарифов "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Абонентская плата составляет 90 рублей в месяц, но при первом подключении услуга два месяца будет бесплатной. Подключить "Дети онлайн" можно с помощью USSD-команды *918*1#. Её подробное описание – на сайте.

"С услугой "Дети онлайн" обычный тариф может стать детским. Наше новое предложение не просто решает задачу, чем занять и заинтересовать ребёнка, но и защитит его в сети, ограждая от установки нежелательных подписок. Родителям больше не потребуется регулярно проверять смартфоны детей. Они могут быть спокойны и уверены, что в телефонах школьников полезный и интересный контент, соответствующий их возрасту", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Родителям пригодятся и другие полезные сервисы Tele2. Например, "Геопоиск+" позволит отследить местоположение ребёнка. С услугой "Родительский контроль" взрослые будут в курсе его действий со смартфоном, смогут контролировать заряд батареи и остаток средств на счёте, а также получать статистику работы мобильных приложений. "Антивирус" просканирует гаджеты детей на вирусы, защитит от новых угроз и предотвратит установку потенциально опасных приложений.