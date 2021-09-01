РБК: Сбербанк планирует начать выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк планирует начать выдавать ипотеку с 18 лет. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя банка, причиной изменений стал интерес со стороны молодых заёмщиков к жилищным кредитам.

По данным издания, молодым заёмщикам будут доступны две ипотечные программы Сбербанка: кредиты на новостройки и готовое жильё. Как уточняет издание, новые функции будут доступны по всей России или онлайн.

В качестве минимального первоначального взноса необходимо будет внести сумму, составляющую от 10% стоимости жилья, срок кредита – до 30 лет, а стаж на текущем рабочем месте должен составлять не менее трёх месяцев.

При этом, как заметил представитель, риски по таким кредитам выше, однако банкам нужны новые ниши.