РБК: Сбербанк планирует начать выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк планирует начать выдавать ипотеку с 18 лет. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя банка, причиной изменений стал интерес со стороны молодых заёмщиков к жилищным кредитам.
По данным издания, молодым заёмщикам будут доступны две ипотечные программы Сбербанка: кредиты на новостройки и готовое жильё. Как уточняет издание, новые функции будут доступны по всей России или онлайн.
В качестве минимального первоначального взноса необходимо будет внести сумму, составляющую от 10% стоимости жилья, срок кредита – до 30 лет, а стаж на текущем рабочем месте должен составлять не менее трёх месяцев.
При этом, как заметил представитель, риски по таким кредитам выше, однако банкам нужны новые ниши.
Комментарии
Ну и чтобы расплатились пораньше. Пораньше возьмёшь — пораньше выплатишь. Другое дело, откуда у человека в 18 лет стабильный доход нужного объёма?
Молодые люди посерьезнее станут.
че мелочиться то - сразу на эмбриона записывайте автоматом
Перефраз стиха С. Есенина - "мне бы вон ту, помоложе, она глупей"!
ну так ипотеку же можно не брать в любом возрасте, прикиньте)) чего жалеть-то 18-летних?? пусть работают и зарабатывают себе на жизнь сами. не все ж родителям их тянуть до пенсии.
Чтоб сразу как повзрослел кабалу на шею ипотечную