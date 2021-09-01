Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек

Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не распады Российской империи и СССР в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РБК.
"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", – сказал глава государства на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан".
По данным Росстата, на 1 января 2021 года численность населения РФ составляла 146,17 млн человек.
Ранее Владимир Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а причиной его стала неэффективная экономическая политика.
Комментарии
И чем и где бы оно себе на жизнь зарабатывало????
Комитет Государственной Безопасности страны зорко следил чтобы распада не произошло.Однако,экономика хромала.Но пасти что внутри страны,что вне её уже были раскрыты во всю ширь.
О чем и речь Людей мало, ну так берегите тех кто есть. Смертность какая высокая, избыточная, молодые до 30 умирают!! Кто виноват?
плохих солдат не бывает-есть плохие командиры...
146 мл то ума дать не можешь 20 лет.. ну был бы бомбей - лучше что-ли