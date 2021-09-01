Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек

Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не распады Российской империи и СССР в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РБК.

"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", – сказал глава государства на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан".

По данным Росстата, на 1 января 2021 года численность населения РФ составляла 146,17 млн человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а причиной его стала неэффективная экономическая политика.