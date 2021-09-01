"Страшный вред нашему миру". Познер заявил о ненависти к Сталину и Гитлеру одновременно

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос, кого из исторических персонажей он презирает больше остальных. Журналист выделил сразу двух людей – Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
"Это два человека, которых я не приемлю и ненавижу, пожалуй, не буду этого скрывать", – сказал журналист.
Как объяснил телеведущий в своём блоге "Познер.Online", он понимает мотивы их действий и даже может перечислить "положительные вещи", которые они сделали для своих стран.
"Но когда положишь на весы итоги их деятельности, то для меня совершенно очевидно, что деятельность и того, и другого совершенно страшная, катастрофическая и нанесла страшный вред нашему миру", – подытожил Познер.
Комментарии
Эта политическая прости утка сама столько гадости и вреда принесла государству и умам молодёжи , что Сталину и не снилось . Одно его прощание с населением и быстренькое возвращение (за гонорарами) - всю его суть показало .
Сталин нанёс страшный вред нашей земле.Не будь его,народы мира пили бы пиво под таинственным светом ламп под абажуром и мылись бы дешёвым мылом.
Достала эта политическая проститутка!
Это лысое чудовище в 80-е пригрела на своей груди гадину - Советская власть, а теперь, этот гражданин Израиля и Франции, день и ночь испражняется на наше государство под чутким руководством Бени Эрнста!
Он правильно назвал Сталина и Гитлера. Оба убийцы, оба уничтожили огромное количество народа. Никакие террористы не сравнятся с ними в этом.