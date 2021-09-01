"Страшный вред нашему миру". Познер заявил о ненависти к Сталину и Гитлеру одновременно

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос, кого из исторических персонажей он презирает больше остальных. Журналист выделил сразу двух людей – Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

"Это два человека, которых я не приемлю и ненавижу, пожалуй, не буду этого скрывать", – сказал журналист.

Как объяснил телеведущий в своём блоге "Познер.Online", он понимает мотивы их действий и даже может перечислить "положительные вещи", которые они сделали для своих стран.

"Но когда положишь на весы итоги их деятельности, то для меня совершенно очевидно, что деятельность и того, и другого совершенно страшная, катастрофическая и нанесла страшный вред нашему миру", – подытожил Познер.