Чистый воздух – норма жизни. Что такое рекуператор и почему он нужен в каждом доме

От микроклимата в доме зависит ваше здоровье и хорошее настроение. А он во многом зависит от вентиляции. Без свежего воздуха в квартире станет душно, влажно и появятся специфические запахи. Причём основными источниками загрязнения являются привычные бытовые приборы – кухонная плита и стиральная машина, а также, конечно, санузел. В изолированном помещении они образуют вредные пары и газы, которые негативно влияют на организм человека.
Кроме того, через открытое окно в квартиру попадает тополиный пух и другие аллергены, а шторы и подоконник покрываются пылью. При этом в большинстве многоквартирных домов установлена довольно уязвимая система вентиляции с естественным притоком и вытяжкой. Поступление свежего воздуха происходит через открытые окна, а вытяжка старого и затхлого – через решётки на кухне и в санузлах. Но воздух не сможет правильно циркулировать, если:
- регулярно не открывать окна или двери для проветривания;
- вентиляционная шахта засорилась;
- на окнах установлены герметичные стеклопакеты и воздух с улицы не может попасть в помещение;
- между полом и межкомнатными дверьми недостаточный зазор или он вовсе отсутствует.⠀
Как результат – домашняя пыль и неприятные запахи дольше остаются в помещении. Но переезжать или ругаться с застройщиками не обязательно – вы можете сами очистить воздух в квартире. Например, с помощью рекуператора от компании "Чистый воздух Сибирь".
Рекуператор – это система вентиляции с рекуперацией тепла и фильтрацией воздуха. Он работает сразу в двух направлениях: подача свежего воздуха и вытяжка затхлого. В результате вы дышите чистым воздухом без вредных примесей, в комнате свежо, комфортно и безопасно.
"Нашей компании хочется помочь жителям Сибири дышать легко и комфортно. Мы и сами часто сталкиваемся с вопросами микроклимата в помещениях. Заходишь домой или спускаешься в гараж, а дышать нечем, воздуха не хватает. Это влияет на организм. Чистый воздух – необходимость, как и чистая вода. Мы ценим здоровье, экологичность, натуральность, поэтому и занимаемся установкой рекуператоров", – говорят представители компании "Чистый воздух Сибири".
Прибор отлично подходит для использования:
- в спальне – для спокойного и крепкого сна нужен свежий воздух;
- в детской – ваши дети больше не подхватят простуду от сквозняка, смогут играть даже на полу;
- жителями промышленных районов – никакой пыли и крошки от заводов в доме;
- аллергиками – пыль, весеннее цветение и другие аллергены не проникнут в помещение;
- пожилыми людьми – им часто бывает душно и сложно дышать;
- в шумном районе – больше нет необходимости выбирать между тишиной и открытыми окнами.
Рекуператор занимает места не больше, чем кондиционер, а его лаконичный дизайн вписывается в любой интерьер. Монтаж возможен даже на чистовой ремонт. Кроме того, в некоторых моделях есть возможность скрытого монтажа под подоконник. Срок эксплуатации системы продолжительный и не требует постоянного вмешательства. Гарантия на оборудование – 3 года, на монтаж – 1 год.
Получить консультацию по установке рекуператора в ваш дом можно по телефонам 8 (3852) 23-89-23 и 8-964-087-8923. Офис продаж и шоу-рум находится в Барнауле по адресу пр. Социалистический, 87, 4 этаж, офис 3.
"Чистый воздух Сибирь"
Тел: 8-3852-23-89-23
Адрес: пр. Социалистический, 87, 4 этаж, офис 3.
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