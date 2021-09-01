"И моряком, и лётчиком". Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Президент России Владимир Путин рассказал, кем он мечтал стать в детстве. В ходе встречи с учениками школы всероссийского детского центра "Океан" глава государства отметил, что в плане самореализации он считает себя счастливым человеком.

"Хотел быть и моряком, и лётчиком, потом разведчиком. Я хотел им быть, и я реализовал этот план. Сам удивляюсь, как так жизнь сложилась", – сказал Путин на встрече, трансляцию которой ведёт телеканал "Россия 24".

Он отметил, что это непростая задача, но в его случае его просто "взяли в разведку". "Так вроде не бывает, но у меня так получилось", – сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что воспитание в его семье и школе было направлено на то, чтобы он посвятил себя служению отечеству, и по сей день он занимается именно этим.