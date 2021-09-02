Терапевт назвала группы людей с повышенным риском смерти при COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала группы людей с повышенным риском смерти от коронавируса. Как она объяснила в разговоре с телеканалом "Москва 24", к ним можно отнести людей с хроническими заболеваниями.
"Это люди с тяжёлыми формами диабета, инсультом в анамнезе, заболеваниями сердца и тяжёлыми формами гипертонии", – заявила эксперт.
Ярцева подчеркнула, что нередко люди узнают о том, что имеют ту или иную патологию уже после заражения коронавирусом. "Хронику" находят врачи уже после того, как пациент попадает в больницу с COVID-19.
Эксперт выделила в отдельную группу мужчин в возрасте от 45 лет с лишним весом и привычкой курить, а также женщин-диабетиков с лишней массой тела и малоподвижным образом жизни. По словам Ярцевой, у этих людей есть высокий риск смерти при заболевании.
При этом терапевт отметила, что если у заболевшего COVID-19 человека нет "хроники", то повышенный риск смерти ему в целом не грозит.
Комментарии
а потом всякие недалекие врачи отговаривают людей с хроническими заболеваниями от прививки
или назначают лечение по Протоколу, когда человеку с хроническими заболеваниями лечение должно подбираться индивидуально... Вот вам и 24-25 смертей в день от ковида...