Полуобнажённая учительница исполнила танец живота на линейке в хабаровской школе

В хабаровской школе № 76 на линейке 1 сентября показали танец живота. Полуобнажённая учительница в восточном наряде исполнила номер перед младшеклассниками, сообщает RT.
В региональном управлении образования извинились и назвали случившееся инициативой молодой учительницы. Ведомство начало проверку после инцидента.
"Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми", – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Ролик, который моментально распространился по соцсетям, вызвал неоднозначную реакцию пользователей. При этом родителям, присутствовавшим на линейке, выступление понравилось, рассказала "Газете.Ru" мама одного из школьников. По её словам, в интернет выложили только часть танца, чтобы спровоцировать скандал. Она отметила, что это был не развратный танец, а постановка танца птицы: большую часть времени девушка выступала с крыльями и была одета в гимнастический купальник.
Комментарии
Запретить чинушкам ходить в гражданском платье, только паранжа
А моргенштерн это нормально. Или бузова.
На сл.год позовите стриптизерш, взрослым стопудово понравится.
Наташки танцуют арабские танцы. Скоро лезгинку спляшут. С кем Россия веками воевала? Кто самолёт сбил?
Хороша!!!
из обнаженного только руки, олимпиаду тоже надо было запретить смотреть тогда
Олимпиаду дети не смотрят. Она им на фиг не нужна. Куда смотрел директор?
а где собственна танец живота? оппой покрутила, руками помахала изображая какую то укуреную птицу и все...
изображая какую то укуреную птицу
а вы знаток в птицах, это фрагмент из видео
а вы знаток в птицах
я в курсе. также знаю, что, вы, птица на "ку" начинается, на "кушка" заканчивается.
2.09.2021 09:20
- гость -
Вы типичный удод, что с какого взять.
2.09.2021 09:20
- гость -
а вы знаток в птицах
я в курсе. также знаю, что, вы, птица на "ку" начинается, на "кушка" заканчивается.
Тебе походу Бузова в голову напукала, удод типичный.
началось несколько лет назад с одобрения учительницы, разместившей фото в купальнике где-то в сетях (зачем? наверное, чтобы все видели и знали). теперь тоже будет обсуждение на всю страну, допустимо это или нет... если исходить из тех же рассуждений - допустимо
от тупых куриц оскорбления звучат как похвала.
Птицы тоже гузкой крутят при передвижении по земле.
Жирных тёток в лосинах запретите
Балтышки у первоклашек повскакивали
Олимпиаду дети не смотрят. Она им на фиг не нужна. Куда смотрел директор?
Многие смотрят семьями!!! Детей нужно развивать и воспитывать с детства.
Ничего не вижу плохого в танце, это искусство.
Танец живота должен исполняться при тусклом свете фонарей, опять же кальян нужОн и проч...
Ну в общем-то критики правы - на школьной линейке такой танец как минимум неуместен. Есть определенная педагогическая этика, и нарушать ее подобным образом вовсе ни к чему. Требования к учителям в этом смысле всегда были достаточно строгими - ведь невозможно на уроках говорить детям о высоком и вечном, а после уроков танцевать стриптиз напоказ. Это называется лицемерие - и дети это тонко чувствуют. Так что обижаться тут нечего - как говорится, либо крест сними, либо трусы надень.
либо крест сними, либо трусы надень.
В отношении баб эта поговорка не работает!
Неуместно. Этот танец танцевать на линейке перед первоклашками неуместно. Для взрослых - сколь угодно.
Девку подставили. Ей молодость спишет, а вот почему дружный жнский коллектив промолчал? Зависть - плохое чувство.
А вообще, станцевала и станцевала. Ничего страшного не вижу, страна у нас многонациональная. Давайте, на античные статую трусы и ливчики наденем, в музеи тоже дети ходят.
почему кавказцам можно например танцевать лизгинку в Москве на проезжей части, где интенсивное движение, а этой девушке нельзя?
хотя танцевала она ее не на проезжей части.
В отношении баб эта поговорка не работает!
Она в данном случае не баба, а учительница! Есть определенные, годами сложившиеся, требования профессионального поведения, и нужно их соблюдать - что сложного-то? Почему, например, банковский служащий должен на своем рабочем месте соблюдать дресс-код и определенные правила поведения, и это никого не возмущает? Почему министр не может в жару явиться на работу в шортах и майке? И это там, где находятся взрослые люди! А учитель работает с детьми - здесь требования еще строже! А дамочка, похоже, школу с кабаком попутала.
10:05, искусство в Большом театре, а это ужас ужасный.
большую часть времени девушка... была одета в гимнастический купальник.
Еще обнаженнее.
Если б она станцевала это вечером в ночном клубе- флаг ей в руки. Но на линейки в школе? Флаг ей в зад.
А мне нраитса
У кого что болит... Кто-то видит полуобнаженную учительницу, а кто-то танец.
Зачем учительнице вообще танцевать на линейке? Хоть танец живота, хоть гопак. Зачем? Дитачек развлечь? Это же школьная линейка, а не дискотека.