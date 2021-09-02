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Новости

Полуобнажённая учительница исполнила танец живота на линейке в хабаровской школе

, ИА "Амител"
Региональное управление образования начало проверку. При этом родителям выступление понравилось

В хабаровской школе № 76 на линейке 1 сентября показали танец живота. Полуобнажённая учительница в восточном наряде исполнила номер перед младшеклассниками, сообщает RT.

В региональном управлении образования извинились и назвали случившееся инициативой молодой учительницы. Ведомство начало проверку после инцидента.

"Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми", – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ролик, который моментально распространился по соцсетям, вызвал неоднозначную реакцию пользователей. При этом родителям, присутствовавшим на линейке, выступление понравилось, рассказала "Газете.Ru" мама одного из школьников. По её словам, в интернет выложили только часть танца, чтобы спровоцировать скандал. Она отметила, что это был не развратный танец, а постановка танца птицы: большую часть времени девушка выступала с крыльями и была одета в гимнастический купальник.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.09.2021 07:57
Filin

Запретить чинушкам ходить в гражданском платье, только паранжа

2.09.2021 08:04
- гость -

А моргенштерн это нормально. Или бузова.

2.09.2021 08:11
- гость -

На сл.год позовите стриптизерш, взрослым стопудово понравится.

2.09.2021 08:18
- гость -

Наташки танцуют арабские танцы. Скоро лезгинку спляшут. С кем Россия веками воевала? Кто самолёт сбил?

2.09.2021 08:30
Гость

Хороша!!!

2.09.2021 09:02
- гость -

из обнаженного только руки, олимпиаду тоже надо было запретить смотреть тогда

2.09.2021 09:12
Гость

Олимпиаду дети не смотрят. Она им на фиг не нужна. Куда смотрел директор?

2.09.2021 09:14
- гость -

а где собственна танец живота? оппой покрутила, руками помахала изображая какую то укуреную птицу и все...

2.09.2021 09:17
- гость -

изображая какую то укуреную птицу

а вы знаток в птицах, это фрагмент из видео

2.09.2021 09:20
- гость -

а вы знаток в птицах


я в курсе. также знаю, что, вы, птица на "ку" начинается, на "кушка" заканчивается.

2.09.2021 09:27
- гость -


2.09.2021 09:20
- гость -
Вы типичный удод, что с какого взять.

2.09.2021 09:30
- гость -

2.09.2021 09:20
- гость -
а вы знаток в птицах


я в курсе. также знаю, что, вы, птица на "ку" начинается, на "кушка" заканчивается.


Тебе походу Бузова в голову напукала, удод типичный.

2.09.2021 09:32
гiсть

началось несколько лет назад с одобрения учительницы, разместившей фото в купальнике где-то в сетях (зачем? наверное, чтобы все видели и знали). теперь тоже будет обсуждение на всю страну, допустимо это или нет... если исходить из тех же рассуждений - допустимо

2.09.2021 09:35
удод красивый

от тупых куриц оскорбления звучат как похвала.

2.09.2021 09:37
- гость -

Птицы тоже гузкой крутят при передвижении по земле.

2.09.2021 09:54
- гость -

Жирных тёток в лосинах запретите

2.09.2021 09:57
- гость -

Балтышки у первоклашек повскакивали

2.09.2021 10:05
Оля

Олимпиаду дети не смотрят. Она им на фиг не нужна. Куда смотрел директор?



Многие смотрят семьями!!! Детей нужно развивать и воспитывать с детства.
Ничего не вижу плохого в танце, это искусство.

2.09.2021 10:11
- гость -

Танец живота должен исполняться при тусклом свете фонарей, опять же кальян нужОн и проч...

2.09.2021 10:14
- гость -

Ну в общем-то критики правы - на школьной линейке такой танец как минимум неуместен. Есть определенная педагогическая этика, и нарушать ее подобным образом вовсе ни к чему. Требования к учителям в этом смысле всегда были достаточно строгими - ведь невозможно на уроках говорить детям о высоком и вечном, а после уроков танцевать стриптиз напоказ. Это называется лицемерие - и дети это тонко чувствуют. Так что обижаться тут нечего - как говорится, либо крест сними, либо трусы надень.

2.09.2021 10:17
- гость -

либо крест сними, либо трусы надень.

В отношении баб эта поговорка не работает!

2.09.2021 10:33
- гость -

Неуместно. Этот танец танцевать на линейке перед первоклашками неуместно. Для взрослых - сколь угодно.

2.09.2021 10:34
- гость -

Девку подставили. Ей молодость спишет, а вот почему дружный жнский коллектив промолчал? Зависть - плохое чувство.

А вообще, станцевала и станцевала. Ничего страшного не вижу, страна у нас многонациональная. Давайте, на античные статую трусы и ливчики наденем, в музеи тоже дети ходят.

2.09.2021 10:49
Виталий

почему кавказцам можно например танцевать лизгинку в Москве на проезжей части, где интенсивное движение, а этой девушке нельзя?

2.09.2021 10:50
Виталий

хотя танцевала она ее не на проезжей части.

2.09.2021 11:04
- гость -

В отношении баб эта поговорка не работает!

Она в данном случае не баба, а учительница! Есть определенные, годами сложившиеся, требования профессионального поведения, и нужно их соблюдать - что сложного-то? Почему, например, банковский служащий должен на своем рабочем месте соблюдать дресс-код и определенные правила поведения, и это никого не возмущает? Почему министр не может в жару явиться на работу в шортах и майке? И это там, где находятся взрослые люди! А учитель работает с детьми - здесь требования еще строже! А дамочка, похоже, школу с кабаком попутала.

2.09.2021 11:15
Гость

10:05, искусство в Большом театре, а это ужас ужасный.

2.09.2021 11:17
- гость -

большую часть времени девушка... была одета в гимнастический купальник.

Еще обнаженнее.

2.09.2021 11:21
- гость -

Если б она станцевала это вечером в ночном клубе- флаг ей в руки. Но на линейки в школе? Флаг ей в зад.

2.09.2021 11:47
костя

А мне нраитса

2.09.2021 13:38
Гость

У кого что болит... Кто-то видит полуобнаженную учительницу, а кто-то танец.

2.09.2021 14:36
Злая гостья

Зачем учительнице вообще танцевать на линейке? Хоть танец живота, хоть гопак. Зачем? Дитачек развлечь? Это же школьная линейка, а не дискотека.

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