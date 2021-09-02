Полуобнажённая учительница исполнила танец живота на линейке в хабаровской школе

В хабаровской школе № 76 на линейке 1 сентября показали танец живота. Полуобнажённая учительница в восточном наряде исполнила номер перед младшеклассниками, сообщает RT.

В региональном управлении образования извинились и назвали случившееся инициативой молодой учительницы. Ведомство начало проверку после инцидента.

"Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми", – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ролик, который моментально распространился по соцсетям, вызвал неоднозначную реакцию пользователей. При этом родителям, присутствовавшим на линейке, выступление понравилось, рассказала "Газете.Ru" мама одного из школьников. По её словам, в интернет выложили только часть танца, чтобы спровоцировать скандал. Она отметила, что это был не развратный танец, а постановка танца птицы: большую часть времени девушка выступала с крыльями и была одета в гимнастический купальник.