Обновлённая сборная России по футболу вничью сыграла с Хорватией

1 сентября сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина провела свой первый матч. В рамках отборочного цикла чемпионата мира в Катаре россияне встречались с представителями Хорватии.

На первых минутах матча счёт мог открыть Арсен Захарян, но голкипер сборной Хорватии сумел отразить его сильный удар из-за пределов штрафной. Отметим, что 18-летний Захарян стал самым молодым полевым игроком в истории сборной.

К концу первого тайма россияне немного подсели в своей штрафной, но хорваты не смогли реализовать территориальное преимущество.

Во втором тайме команды также создали по несколько моментов, но ни один из них не закончился голом.

Следующим соперником сборной России станет сборная Кипра.