1 сентября в Барнауле 11-летний мальчик вышел из школы и пропал

1 сентября после праздничной линейки в одной из барнаульских школ ребёнок не вернулся домой. Ориентировки на пропавшего мальчика распространяют в социальных сетях.
Приметы: рост около 130 см, худощавое телосложение, серые глаза, светлые короткие волосы.
Был одет: тёмно-серый свитер, белая рубашка, тёмно-синие брюки, чёрные туфли.
С собой: чёрный школьный рюкзак.
Родители ребёнка до сих пор ничего не знают о его местоположении. Поисками занимаются волонтёры отряда "Лиза Алерт".
"Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 (ПСО "Лиза Алерт")", – пишут поисковики.
Комментарии
А хотя-бы фото с не замазанным лицом и номер школы будут?
Что за верх идиотизма - ищите то, не знаем что
Ксюша тоже была блондиночкой 130 см роста. Простите за параллели .
Не в коем случае не смею вмешиваться в розыскные работы но есть вопрос, задействованы ли поисковые работы с привлечением собак? или только фото везде разослали? в детстве провалилась в старый погреб (а их сейчас навалом в каждом дворе,) место не проходное на крик никто не реагировал, через 6 часов только нашли.
да уж.... район, фото. Описание любого среднестатистического школьника...
2.09.2021 10:52
- гость -
А как нашли? Собака привела?
А как нашли?
Собачник гулял с своей собакой на погребах, та стала вертеться у погреба, и не уходила. тогда можно было докричаться.
2.09.2021 11:08
- гость -
А как нашли?
Собачник гулял с своей собакой на погребах, та стала вертеться у погреба, и не уходила. тогда можно было докричаться.
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Спасибо собаке