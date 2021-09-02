1 сентября в Барнауле 11-летний мальчик вышел из школы и пропал

1 сентября после праздничной линейки в одной из барнаульских школ ребёнок не вернулся домой. Ориентировки на пропавшего мальчика распространяют в социальных сетях.

Приметы: рост около 130 см, худощавое телосложение, серые глаза, светлые короткие волосы.

Был одет: тёмно-серый свитер, белая рубашка, тёмно-синие брюки, чёрные туфли.

С собой: чёрный школьный рюкзак.

Родители ребёнка до сих пор ничего не знают о его местоположении. Поисками занимаются волонтёры отряда "Лиза Алерт".

"Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 (ПСО "Лиза Алерт")", – пишут поисковики.