На Алтае сельчанин хотел заготовить дрова на зиму, но попал под уголовную статью

Алтайские полицейские установили личность подозреваемого в незаконной рубке древесины. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Житель села Новоегорьевское 1976 года рождения спилил осину в Лебяжинском лесничестве на территории Егорьевского района. Мужчина распилил дерево на чурки и вывез их к себе домой. Мужчина признался полицейским в содеянном.

Правоохранители изъяли у сельчанина бензопилу и спиленную древесину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров.