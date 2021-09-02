На Алтае сельчанин хотел заготовить дрова на зиму, но попал под уголовную статью

Алтайские полицейские установили личность подозреваемого в незаконной рубке древесины. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Житель села Новоегорьевское 1976 года рождения спилил осину в Лебяжинском лесничестве на территории Егорьевского района. Мужчина распилил дерево на чурки и вывез их к себе домой. Мужчина признался полицейским в содеянном.
Правоохранители изъяли у сельчанина бензопилу и спиленную древесину.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ.
Ранее в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров.
Комментарии
Перед домом по Комсомольскому 63 на прошлой неделе лежали горкой старые балки и доски всякие, демонтированные в ходе ремонта. Может быть, и сейчас лежат
Забавно.
Сытый чиновник пригрел миллионы – обстоятельство непреодолимой силы.
Голодный человек украл продукты – уголовное преступление.
на чурки то полюбому сухостой спилил, на дрова и очистку леса. А миллилоны гектар леса ЖИВОГО пилится даже сайчас - это законно.
старые балки и доски всякие, демонтированные в ходе ремонта. Может быть, и сейчас лежат
Еще никто в содеянном не признался ?
Отсюда вывод, пилить нужно живой лес, причем гектарами.
Что бы безнаказанно воровать из казны и продавать природные ресурсы, сначала надо стать или чиновником, или депутатом, или другом путина!
Либо в Барнауле выкашивать остатки... В городе можно рубить че хошь, тут такая политика.
2.09.2021 10:29
- гость -
Зачем рубить? Постоянно кто-то ремонт делает или деревянную избу сносит. Они будут только рады, если кто-то все старые брёвна-доски заберёт
Этот упырь, в сравнении с о Стеллой Штань которую здесь даже комментировать не давали. Совершил конечно чудовищное преступление.
По-этому Стелла дома, а мож и в Турции уже, а этот недочеловек тапки шить поедет
Всё как обычно... Осина, да ещё сухая скорее всего - "такая zенность"!