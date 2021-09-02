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Новости

На Алтае сельчанин хотел заготовить дрова на зиму, но попал под уголовную статью

, ИА "Амител"
Спиленную древесину у него забрали
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайские полицейские установили личность подозреваемого в незаконной рубке древесины. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Житель села Новоегорьевское 1976 года рождения спилил осину в Лебяжинском лесничестве на территории Егорьевского района. Мужчина распилил дерево на чурки и вывез их к себе домой. Мужчина признался полицейским в содеянном.

Правоохранители изъяли у сельчанина бензопилу и спиленную древесину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.09.2021 09:48
Виктор

Перед домом по Комсомольскому 63 на прошлой неделе лежали горкой старые балки и доски всякие, демонтированные в ходе ремонта. Может быть, и сейчас лежат

2.09.2021 09:53
- гость -

Забавно.
Сытый чиновник пригрел миллионы – обстоятельство непреодолимой силы.
Голодный человек украл продукты – уголовное преступление.

2.09.2021 09:57
krash

на чурки то полюбому сухостой спилил, на дрова и очистку леса. А миллилоны гектар леса ЖИВОГО пилится даже сайчас - это законно.

2.09.2021 10:04
- гость -

старые балки и доски всякие, демонтированные в ходе ремонта. Может быть, и сейчас лежат

Еще никто в содеянном не признался ?

2.09.2021 10:05
- гость -

Отсюда вывод, пилить нужно живой лес, причем гектарами.

2.09.2021 10:29
- гость -

Что бы безнаказанно воровать из казны и продавать природные ресурсы, сначала надо стать или чиновником, или депутатом, или другом путина!

2.09.2021 10:29
- гость -

Либо в Барнауле выкашивать остатки... В городе можно рубить че хошь, тут такая политика.

2.09.2021 10:35
Виктор

2.09.2021 10:29
- гость -

Зачем рубить? Постоянно кто-то ремонт делает или деревянную избу сносит. Они будут только рады, если кто-то все старые брёвна-доски заберёт

2.09.2021 11:07
- гость -

Этот упырь, в сравнении с о Стеллой Штань которую здесь даже комментировать не давали. Совершил конечно чудовищное преступление.
По-этому Стелла дома, а мож и в Турции уже, а этот недочеловек тапки шить поедет

2.09.2021 12:16
ПЕТР

Всё как обычно... Осина, да ещё сухая скорее всего - "такая zенность"!

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